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На ночном параде КНДР показала баллистическую ракету «Пуккыксон 4-А»

20:58 11.10.2020 Фото: https://t.me/bbbreaking/66677
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В стране прошел военный парад в честь 75-й годовщины Трудовой партии Кореи. Северная Корея впервые с 2018 года показывает свои ракеты.

КНДР представила на параде новую баллистическую ракету «Пуккыксон 4-А», сообщает Telegram-канал 10 октября.

В стране прошел военный парад в честь 75-й годовщины Трудовой партии Кореи. Северная Корея впервые с 2018 года показывает свои ракеты.

Ракету привезли на самом крупном транспортном средство из всех показанных Северной Кореей ранее. У него было 22 колеса.

На параде был лидер КНДР Ким Чен Ын. Он заявил, что кризис из-за COVID-19 будет преодолен, и народы двух Корей снова возьмутся за руки. Политик также сказал, что счастлив, потому что никто из северокорейцев не заразился COVID-19.

Ранее РИА «SM-News» писало, что КНДР покажет всему миру свои ракеты на параде минобороны.

баллистическая ракета «Пуккыксон 4-А» военный парад КНДР
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