На ночном параде КНДР показала баллистическую ракету «Пуккыксон 4-А»

В стране прошел военный парад в честь 75-й годовщины Трудовой партии Кореи. Северная Корея впервые с 2018 года показывает свои ракеты.

КНДР представила на параде новую баллистическую ракету «Пуккыксон 4-А», сообщает Telegram-канал 10 октября.

В стране прошел военный парад в честь 75-й годовщины Трудовой партии Кореи. Северная Корея впервые с 2018 года показывает свои ракеты.

Ракету привезли на самом крупном транспортном средство из всех показанных Северной Кореей ранее. У него было 22 колеса.

На параде был лидер КНДР Ким Чен Ын. Он заявил, что кризис из-за COVID-19 будет преодолен, и народы двух Корей снова возьмутся за руки. Политик также сказал, что счастлив, потому что никто из северокорейцев не заразился COVID-19.

Ранее РИА «SM-News» писало, что КНДР покажет всему миру свои ракеты на параде минобороны.