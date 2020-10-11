Колготки для мышей: Какие материалы помогут защитить деревья от грызунов?

Капроновые колготки светлых расцветок. Хуже проветриваются, чем лапник и все сетки, поэтому лучше наматывать их плотно, без щелей, но тонким слоем.

Нужно иметь в виду, что грызунов скорее заинтересуют недавно посаженные и относительно молодые деревья до 10–12 лет (у них кора нежнее)

Знать врага в лицо

Зимой голодные мыши, полёвки или зайцы могут устроить из ваших яблонь, груш, вишен и слив «столовую» и сильно подточить стволы или ветки. При этом разные животные угрожают различным частям дерева.

Нужно иметь в виду, что грызунов скорее заинтересуют недавно посаженные и относительно молодые деревья до 10–12 лет (у них кора нежнее). При этом хвостатые создания передвигаются главным образом по земле под снегом. Мыши, как правило, покушаются на кору у самого основания ствола, а более крупные полёвки дотягиваются выше. Рослые зайцы могут повредить кору на недоступной полёвкам высоте, а благодаря умению перемещаться по снегу их «зона поражения» может подниматься до 1–1,5 м. Солидный возраст дерева ушастых может не остановить.

Зимняя броня

Нижняя часть ствола (штамб) до оснований ветвей первого яруса дерева – «ахиллесова пята» любого дерева. Если кора там окажется повреждена по кругу, то растение будет практически обречено. Учитывая возможность контакта с разными врагами, «защитные повязки» должны плотно прилегать к почве или даже слегка углубляться в неё и закрывать ствол вплоть до развилок нижних ветвей. Перед тем как «одевать» стволик, его нужно подлечить и побелить (о том, как это сделать, мы рассказали в предыдущем номере).

Отказать!

В качестве защитных материалов не стоит использовать рубероид, нетканку, любые материалы тёмного цвета.

5 материалов для обвязки

Еловый лапник, привязанный проволокой в виде «вигвама» иглами вниз. Идеальный вариант: отлично выполняет свои функции и при этом хорошо проветривается. Подходит для тех дачников, кому несложно достать нужное количество лапника без ущерба для окружающей природы.

Мелкоячеистая металлическая сетка (штукатурная, арматурная и пр.). Тоже отлично пропускает воздух и не создаёт на стволе ненужных утепляющих слоёв, но её неудобно закреплять на дереве. Поэтому её часто не притягивают к стволу, а сооружают из неё нечто вроде «оградки» на каркасе.

Густая синтетическая сетка светлых тонов. Можно использовать сетку от комаров, от птиц, защитную строительную или ненужный тюль на сетчатой основе. Легко закрепляется на дереве шпагатом или проволокой. Не стоит толсто обматывать стволы – кора должна проветриваться.

Капроновые колготки светлых расцветок. Хуже проветриваются, чем лапник и все сетки, поэтому лучше наматывать их плотно, без щелей, но тонким слоем.

Разрезанные пластиковые бутылки, скреплённые между собой и привязанные к стволу проволокой. К этому варианту стоит прибегать, только если все предыдущие оказались недоступны, – ведь прозрачное покрытие может создать эффект парника, который вреден для коры и древесины. Берите только прозрачные или белые бутылки и сделайте в пластиковых пластинах как можно больше прорезей и отверстий.

Источник: АиФ