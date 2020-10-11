В чем сегодня хранить свои сбережения? Мнение банкира

Банкир рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения

Колебания валютных курсов зачастую сложно предсказуемы, поэтому сбережения стоит хранить в той валюте, в которой средства могут быть потрачены в будущем, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росбанка Илью Полякова.

По его мнению, лучше всего придерживаться принципа валютной диверсификации, ориентируясь на ту валюту, в которой средства могут быть потрачены в дальнейшем. Эксперт отметил, что колебания валютных курсов сегодня слишком хаотичны.

При этом объем валютных вкладов клиентов банка составляет порядка 10%. Традиционно граждане отдают предпочтение доллару.

Ранее сообщалось, что в сентябре реальный эффективный курс рубля снизился на 2,3%. Между тем с начала года он опустился на 15,2%. В годовом выражении курс рубля ослаб на 4,9%.