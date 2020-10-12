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Недвижимость

АН "Атлас" - это надежный и верный помощник на рынке недвижимости!

08:57 12.10.2020 Фото: АН " Атлас"
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Наш опыт, знания и профессионализм в вашем распоряжении!

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Покупка – продажа – обмен Объектов недвижимости в АН "Атлас"

Вам нужно решить свой вопрос с недвижимостью быстро, выгодно и качественно? - Это реально!

Вы не знаете всех тонкостей и боитесь подводных камней на просторах рынка недвижимости? - Мы знаем!

Профессиональная помощь в решении любых жилищных вопросов связанных с недвижимостью:

- Бесплатная консультация для наших Клиентов и потенциальных Заказчиков.
- Покупка – продажа – обмен Объектов недвижимости: квартир, комнат, коттеджей, дач, земельных участков;
- Помощь в подборе ипотечной программы (схемы кредитования) наиболее выгодной для Вас, проведение сделок с использованием кредитных средств, тесное сотрудничество с представителями банков;
- Оформление Объектов недвижимости в собственность;
- Переоформление документов на Объекты недвижимости;
- Помощь в сборе и формировании пакета необходимых документов для проведения сделки и государственной регистрации права;
- Составление договоров (предварительный договор или соглашение об авансе/задатке, договор купли продажи) в простой письменной форме, помощь в организации нотариальных сделок;
- Оформление и сопровождение сделок с недвижимостью;

- Помощь в получении кадастрового паспорта, в том числе на земельный участок;
- Помощь в получении  технического паспорта на комнату, квартиру, дом или строения;
- Проверка истории и юридической чистоты приобретаемого Объекта недвижимости;
- Организация безопасных взаиморасчетов между сторонами;
- Работа с воинскими и жилищными сертификатами, военной ипотекой.

Наш опыт, знания и профессионализм в вашем распоряжении!

Более подробная консультация по телефонам: 3-25-50, 3-25-60 будние дни, 8-913-928-6680, 8-913-947-1808 в любое время. Или по адресу: г. Бердск, ул. О.Кошевого,6 оф. 2  АН Атлас, так же можете написать нам на электронную почту atlasberdsk@mail.ru

Источник: Раздел АН " Атлас" на сайте Весь Бердск

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