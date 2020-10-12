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Фотомарафон "И это мой питомец" вышел 7 октября 2020 в газете "Курьер. Среда. Бердск". Срочно купите номер!

13:54 12.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Спешите купить газету и порадовать себя и своего любимцы! Газета продается в сети «Продсиб» и специализированных киосках.

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Фотомарафон "Я и мой питомец" вышел 7 октября в газете "Курьер. Среда. Бердск"
Сюжет: Фотомарафоны
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Фотомарафон "И это мой питомец" вышел 7 октября 2020 в газете "Курьер. Среда. Бердск". Срочно купите номер!Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 69 новостей

Проект «Я и мой питомец» подошел к концу. Как обещал «Курьер. Среда. Бердск», мы публикуем фото домашних любимцев, присланные нашими читателями. Прошло лето, закончилась изоляция. Вы очень долго были дома, наблюдали за своими питомцами.

В газете «Курьер. Среда Бердск» №15, которая вышла в свет сегодня, 7 октября, вы найдете фото своих друзей.

Вы сможете купить газету и подарить ее самому себе! А, может, и питомцу!

Кроме газеты мы разметили альбом «Я и мой питомец» в группе «Курьер. Среда. Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Газета продается в сети «Продсиб» и специализированных киосках.

проект «И это мой питомец» фотомарафон
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От редакции

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Аноним, 08 октября 2020 17:14
Кошечка 13 лет

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