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Красота / Общество

Тренды мужского маникюра в 2020-2021 году

10:45 12.10.2020 Фото: instagram.com
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Унисекс — стал одним из ключевых стилей в индустрии моды и теперь мужским маникюром уже никого не удивишь, ведь в новом десятилетии парни не менее активно ухаживают за собой, чем девушки.

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В 2020 году люди все чаще бросают вызов стереотипам и поддерживают идею гендерной нейтральности

Мужской маникюр неожиданно и очень быстро вошел в ряды модных трендов 2020-2021 года. В нашем материале вы узнаете, какой дизайн ногтей выбирают главные красавчики Голливуда и почему мужской nail-art сейчас на пике популярности.

В 2020 году люди все чаще бросают вызов стереотипам и поддерживают идею гендерной нейтральности. Унисекс — стал одним из ключевых стилей в индустрии моды и теперь мужским маникюром уже никого не удивишь, ведь в новом десятилетии парни не менее активно ухаживают за собой, чем девушки.

Сейчас мужской маникюр находится на пике популярности. Дерзкие рэперы Post Malone и A$AP Rocky, новый парень Меган Фокс — Колсон Бэйкер, певец Гарри Стайлс и Бруклин Бекхэм — все они поддерживают тренд на мужской nail-art и без капли стеснения красят ногти в самые яркие оттенки. Мы собрали главные тенденции мужского маникюра, которые могут отлично дополнить стиль каждого модника!

Яркие надписи и слоганы на ногтях

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Прекрасная возможность продемонстрировать свою социальную позицию

Одежда, макияж, маникюр — это не только перечень отличных способов, которые могут поднять настроение, но еще и прекрасная возможность продемонстрировать свою социальную позицию или же заявить о чем-то обществу. Маникюр с посланием выбирают рэперы A$AP Rocky, Колсон Бэйкер и Егор Крид. Должны признать, выглядит интересно!

Минимализм в темных оттенках

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Смотрится весьма эффектно и лаконично

Дизайнер Марк Джейкобс обожает темные лаки для ногтей и не прекращает экспериментировать с этим трендом. Темно-синие, бордовые, темно-зеленые, черные и баклажановые — смотрится весьма эффектно и лаконично.

Яркие акценты

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Голливудские актеры Зак Эфрон и Крис Хемсворт появлялись с коралловым маникюром еще в 2016 году

Бруклин Бекхэм произвел настоящий фурор в 2019 году, посетив показ Dior с ярко-красным маникюром, а также подтвердил тот факт, что одна маленькая деталь способна притянуть всеобщее внимание и стать изюминкой. К слову, голливудские актеры Зак Эфрон и Крис Хемсворт появлялись с коралловым маникюром еще в 2016 году, поддерживая флешмоб #PolishedMan.

Небрежные акварельные мазки

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Эффект "облезшего" лака пользуется необычайной популярностью у мужчин

Эффект "облезшего" лака пользуется необычайной популярностью у мужчин. Кто-то создает данный дизайн намеренно, а кто-то просто забывает обновить ноготки. Среди любителей этого небрежного маникюра — 48-летний дизайнер модного Дома Gucci Алессандро Микеле и 39-летний Маколей Калкин.

Смайлики и стразы

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Мужчины тоже любят милые безделушки

Мужчины тоже любят милые безделушки. Яркий тому пример — маникюр знаменитого артиста Гарри Стайлса. Смайлики, цветочки, камушки... Тренд, конечно, на любителя, но выглядит интересно.

Геометрия

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Дерзкие линии и ничего лишнего

Дерзкие линии и ничего лишнего. Геометрический маникюр прекрасно подойдет всем, кто не поддерживает помешательство на камнях и кричащих оттенках, а также подчеркнет мужественный и брутальный нрав.

Источник: hochu.ua

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