Какой сегодня праздник 12 октября 2020 года в России и мире. События в истории

Какие есть сегодня, 9 октября 2020 года, праздники, отмечаемые в России и разных странах, а также значимые события в истории? Рассказываем.

Сегодня день шоколадных сюрпризов Праздники – 12 октября • Праздник чистого стакана • День шоколадных сюрпризов • День кадрового работника в России • День шести миллиардов (Day of Six Billion) • Всемирный день борьбы с артритом (World Arthritis Day) • День медицинской службы МВД РФ • День памяти преподобного Кириака Палестинского • День пинка под зад (National Kick Butt Day) - США • День физкультуры (Тайику-но хи) - Япония • День благодарения (Thanksgiving Day) - Канада • Национальный праздник - Испания • День Колумба (Columbus Day) - США • День борьбы с табакокурением - Армения • День свободомыслия (Freethought Day) - США • День сбережений (National Savings Day) - США • День ребёнка - Бразилия • День тушёной свинины (National Pulled Pork Day) - США • День коренных народов (Indigenous Peoples Day) - США • День освобождения - Лаос • День инженера - Уругвай • День фермеров (National Farmers Day) - США • День сельскохозяйственной выставки - Норфолк • День уважения культурных различий - Аргентина • День явления Богородицы (Holy Mary`s Day) - Бразилия • День испанской расы - Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Колумбия • День национальных героев - Багамы • День независимости - Экваториальная Гвинея • День встречи культур - Коста-Рика • День бамии (National Gumbo Day) - США • День индейского сопротивления - Венесуэла • День национального наследия - Тёркс и Кайкос • День национального образования - Кирибати • День Конституции - Синт-Мартен • День здоровья и спорта (Taiiku-no Hi) - Япония • Именины у Киприана, Ивана, Феофана, Евстахия, Максимильяна • Кириак Отходник (Феофан Осенний) События в истории 12 октября: • 12 октября 782 года до нашей эры основан город Ереван • 12 октября 1492 года мореплаватель Христофор Колумб открыл Америку • 12 октября 1884 года в Аргентине основан самый южный город Земли - Ушуая • 12 октября 1905 года в Париже началась первая Генеральная конференция Международной федерации аэронавтики • 12 октября 1940 года в Москве состоялось открытие Концертного зала имени П. И. Чайковского • 12 октября 1999 года родился 6-миллиардный житель нашей планеты • 12 октября 2003 года введена в эксплуатацию первая китайская высокоскоростная железнодорожная магистраль - Циньшэньская ВСМ Источник: kakoysegodnyaprazdnik

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