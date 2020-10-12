Какой сегодня праздник 12 октября 2020 года в России и мире. События в истории

Праздники – 12 октября
• Праздник чистого стакана
• День шоколадных сюрпризов
• День кадрового работника в России
• День шести миллиардов (Day of Six Billion)
• Всемирный день борьбы с артритом (World Arthritis Day)
• День медицинской службы МВД РФ
• День памяти преподобного Кириака Палестинского
• День пинка под зад (National Kick Butt Day) - США
• День физкультуры (Тайику-но хи) - Япония
• День благодарения (Thanksgiving Day) - Канада
• Национальный праздник - Испания
• День Колумба (Columbus Day) - США
• День борьбы с табакокурением - Армения
• День свободомыслия (Freethought Day) - США
• День сбережений (National Savings Day) - США
• День ребёнка - Бразилия
• День тушёной свинины (National Pulled Pork Day) - США
• День коренных народов (Indigenous Peoples Day) - США
• День освобождения - Лаос
• День инженера - Уругвай
• День фермеров (National Farmers Day) - США
• День сельскохозяйственной выставки - Норфолк
• День уважения культурных различий - Аргентина
• День явления Богородицы (Holy Mary`s Day) - Бразилия
• День испанской расы - Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Колумбия
• День национальных героев - Багамы
• День независимости - Экваториальная Гвинея
• День встречи культур - Коста-Рика
• День бамии (National Gumbo Day) - США
• День индейского сопротивления - Венесуэла
• День национального наследия - Тёркс и Кайкос
• День национального образования - Кирибати
• День Конституции - Синт-Мартен
• День здоровья и спорта (Taiiku-no Hi) - Япония
• Именины у Киприана, Ивана, Феофана, Евстахия, Максимильяна
• Кириак Отходник (Феофан Осенний)
События в истории 12 октября:
• 12 октября 782 года до нашей эры основан город Ереван
• 12 октября 1492 года мореплаватель Христофор Колумб открыл Америку
• 12 октября 1884 года в Аргентине основан самый южный город Земли - Ушуая
• 12 октября 1905 года в Париже началась первая Генеральная конференция Международной федерации аэронавтики
• 12 октября 1940 года в Москве состоялось открытие Концертного зала имени П. И. Чайковского
• 12 октября 1999 года родился 6-миллиардный житель нашей планеты
• 12 октября 2003 года введена в эксплуатацию первая китайская высокоскоростная железнодорожная магистраль - Циньшэньская ВСМ
Источник: kakoysegodnyaprazdnik