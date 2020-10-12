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Какой сегодня праздник 12 октября 2020 года в России и мире. События в истории

11:16 12.10.2020 Фото: pxhere
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Какие есть сегодня, 9 октября 2020 года, праздники, отмечаемые в России и разных странах, а также значимые события в истории? Рассказываем.

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Сегодня день шоколадных сюрпризов

Праздники – 12 октября

• Праздник чистого стакана

• День шоколадных сюрпризов

• День кадрового работника в России

• День шести миллиардов (Day of Six Billion)

• Всемирный день борьбы с артритом (World Arthritis Day)

• День медицинской службы МВД РФ

• День памяти преподобного Кириака Палестинского

• День пинка под зад (National Kick Butt Day) - США

• День физкультуры (Тайику-но хи) - Япония

• День благодарения (Thanksgiving Day) - Канада

• Национальный праздник - Испания

• День Колумба (Columbus Day) - США

• День борьбы с табакокурением - Армения

• День свободомыслия (Freethought Day) - США

• День сбережений (National Savings Day) - США

• День ребёнка - Бразилия

• День тушёной свинины (National Pulled Pork Day) - США

• День коренных народов (Indigenous Peoples Day) - США

• День освобождения - Лаос

• День инженера - Уругвай

• День фермеров (National Farmers Day) - США

• День сельскохозяйственной выставки - Норфолк

• День уважения культурных различий - Аргентина

• День явления Богородицы (Holy Mary`s Day) - Бразилия

• День испанской расы - Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Колумбия

• День национальных героев - Багамы

• День независимости - Экваториальная Гвинея

• День встречи культур - Коста-Рика

• День бамии (National Gumbo Day) - США

• День индейского сопротивления - Венесуэла

• День национального наследия - Тёркс и Кайкос

• День национального образования - Кирибати

• День Конституции - Синт-Мартен

• День здоровья и спорта (Taiiku-no Hi) - Япония

• Именины у Киприана, Ивана, Феофана, Евстахия, Максимильяна

• Кириак Отходник (Феофан Осенний)

События в истории 12 октября:

• 12 октября 782 года до нашей эры основан город Ереван

• 12 октября 1492 года мореплаватель Христофор Колумб открыл Америку

• 12 октября 1884 года в Аргентине основан самый южный город Земли - Ушуая

• 12 октября 1905 года в Париже началась первая Генеральная конференция Международной федерации аэронавтики

• 12 октября 1940 года в Москве состоялось открытие Концертного зала имени П. И. Чайковского

• 12 октября 1999 года родился 6-миллиардный житель нашей планеты

• 12 октября 2003 года введена в эксплуатацию первая китайская высокоскоростная железнодорожная магистраль - Циньшэньская ВСМ

Источник: kakoysegodnyaprazdnik

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