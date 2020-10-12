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Гороскопы / Общество

Единственный знак зодиака назван самым сильным, харизматичным и волевым. Это про тебя?

11:27 12.10.2020 Фото: PxHere
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У каждого знака зодиака есть свои достоинства и недостатки. Тем не менее астрологи выделяют один Знак с самой сильной энергетикой и характером.

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Самый сильный знак зодиака

Самым сильным Знаком является Овен. Эти люди живут под покровительством Солнца, Плутона и Марса. Это наделяет их непробиваемой силой духа, волей к победе, решительностью, хорошим творческим потенциалом.

Овны достаточно харизматичны, обладают хорошей памятью, с легкостью принимают решения. Они дружелюбны, поэтому рядом с ними всегда находится много других позитивных людей. Сила энергетики Овнов ощущается практически сразу после начала общения. Не почувствовать ее просто нельзя.

Как и у всех сильных знаков зодиака, у Овнов есть своя ахиллесова пята. Речь идет об излишках энергии, которые нередко превращаются в агрессию, импульсивность и грубость. Недаром Овна приписывают к самым гордым знакам зодиака, что тоже является следствием переизбытка уверенности, природной силы и энергичности. Однако недостатки есть у всех, поэтому хорошо, когда в человеке все сбалансировано.

Одни из самых сильных знаков — Телец, Скорпион и Водолей. Это самые сильные представители своих стихий (Земли, Воды, Воздуха), которые немного не дотягивают до звания сильнейшего Знака. Стоит отметить, что у этих людей неплохая совместимость, особенно у Водолеев с Овнами, которые отлично дополняют друг друга.

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