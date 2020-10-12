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Здоровье / Общество

Врачи назвали способ продления жизни на 8 лет

14:00 12.10.2020 Фото: pxhere.com
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По информации медицинского ресурса WebMD, одно заболевание "сокращает примерно 8,5 лет" жизни человека.

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Езда на велосипеде предлагает многим людям более простой способ включить больше упражнений в свою повседневную жизнь

Чтобы дожить до более старшего возраста, нужно быть в хорошей форме и быть здоровым, иначе взросление может не доставить удовольствия. Если вы хотите продлить свою жизнь на восемь лет, то вот что нужно делать.

По информации медицинского ресурса WebMD, одно заболевание "сокращает примерно 8,5 лет" жизни человека. Что это за состояние, ограничивающее жизнь, которое можно предотвратить? Ответ - диабет 2 типа, сообщает Главред.

Исследование, проведенное Национальной академией общества старения, показало, что у пожилых людей с диабетом более низкая продолжительность жизни в любом возрасте.

Директор академии доктор Грег О'Нил прокомментировал полученные результаты.

Он сказал, что они нарисовали "резкую картину влияния диабета и его осложнений на старение здоровья". Исследователи предсказали, что к 2034 году "44,1 миллиона" человек будут иметь диабет.

В настоящее время "диабет является четвертой по значимости причиной смерти среди людей от 45 до 64 лет", - отметила исследовательская группа.

Совершенно очевидно, что для того, чтобы продлить свою жизнь на восемь с лишним лет, необходимо предотвратить развитие диабета 2 типа - но как это возможно?

Ответ кроется в упражнениях, причем одно из них превосходит их все - езда на велосипеде.
Они упомянули, что "данные свидетельствуют о сильном защитном эффекте физической активности против диабета".

Было высказано предположение, что езда на велосипеде предлагает многим людям более простой способ включить больше упражнений в свою повседневную жизнь.

В своем исследовании они процитировали работу Мартина Расмуссена и его коллег, опубликованную в журнале PLOS Medicine.

Расмуссен набрал людей в возрасте от 50 до 65 лет и обнаружил интересные результаты.

Из собранных данных было обнаружено, что у тех, кто сообщал о более высоких еженедельных объемах езды на велосипеде, меньше шансов заболеть диабетом. Люди в этой группе задокументировали в среднем семь часов езды на велосипеде в неделю.

Кроме того, те, кто начал ездить на велосипеде после начала исследования, также имели более низкий риск развития диабета, чем те, кто этого не делал.

Это говорит о том, что никогда не поздно получить пользу для здоровья, занявшись велосипедным спортом.

Вы можете присоединиться к велосипедным группам, что делает их общительным, веселым и безопасным занятием.

Гарвардская медицинская школа добавила, что езда на велосипеде "легко воздействует на суставы", что делает его отличным выбором для людей с возрастной скованностью.

Кроме того, аэробная тренировка "полезна для сердца, мозга и кровеносных сосудов".

Кроме того, езда укрепляет мышцы ягодиц, бедер, икр и живота.

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