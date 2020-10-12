Чем опасны таблетки от давления? Новое исследование раскрыло неожиданный эффект

Узнать, принимаете вы такие антагонисты кальция или нет, несложно. И не нужно даже перечислять все подобные лекарства, их много. Вы можете определить их по окончанию в названии активного вещест­ва препарата – они заканчиваются на частичку «дипин».

Под критику попала группа препаратов со сложным названием «блокаторы кальциевых каналов L-типа»

Популярные лекарст­ва для снижения давления учёные заподозрили в серьёзных побочных эффектах.

По данным исследователей из Пенсильванского университета, они могут вызывать повреждения сосудов, которые у больных гипертонией, наоборот, должны предотвращать.

Неожиданный эффект

Под критику попала группа препаратов со сложным названием «блокаторы кальциевых каналов L-типа». Пациентам они хорошо известны и применяются довольно широко.

Сначала учёные провели экс­перимент на культурах клеток сосудов крыс и человека и показали, что такие препараты вызывают утолщение их стенок. В результате этого должно повышаться давление. Но поскольку непосредственно на человеке такой эксперимент невозможен, они попытались найти косвенные подтверждения своей находке. Потому вторая часть исследования касалась только людей. Исследователи провели поиск по базе данных пациентов с гипертонией, которую ведут в штате Пенсильвания, и обнаружили, что у принимавших подобные препараты чаще развивалась сердечная недостаточность. Это посчитали следствием гипертонии и расценили как подтверждение своей теории. Хотя гораздо важнее было бы продемонстрировать, что, вызывая изменения сосудов, антагонисты кальция таким образом повышают давление. Этого показано не было.

Предупредить сердечную недостаточность действительно одна из задач снижения давления. Но лечение необходимо и для защиты других органов-мишеней, страдающих из-за гипертонии. Это сердце, мозг, почки и глаза.

Есть гипотеза, что сердце (как и любой механизм) имеет определённый срок службы.

Противоречивые пилюли

«Блокаторы кальциевых каналов L-типа являются одними из наиболее часто назначаемых лекарств для лечения гипертонии, однако мы обнаружили, что эти препараты могут вызывать тот же тип повреждения, который они предназначены предотвращать», – объяснил результаты полученного исследования один из участников Мохамед Требак.

Как объяснить этот парадокс? Стенки сосудов образуют гладкомышечные клетки, давление зависит от их тонуса. Если тонус повышен, они сужаются, и давление повышается. Если клетки расслабляются, давление снижается. Антагонисты кальция препятствуют поступлению кальция внутрь гладкомышечных клеток. Поскольку он необходим для их сокращения, сосуды расслабляются. Этот эффект блокаторов кальциевых каналов никто не отменял, он, безусловно, существует. Но исследователи обнаружили второй механизм действия этих лекарств. Они активируют особый белок STIM, который стимулирует размножение гладкомышечных клеток. Из-за этого сосуды становятся толще, и давление должно повышаться.

Отказываясь от приёма таких лекарств, вы можете сделать себе только хуже. Естественно, вы можете посоветоваться с врачом по поводу того, нет ли у вас скрытой сердечной недостаточности и стоит ли вносить какие-либо изменения в схему лечения. Узнать, принимаете вы такие антагонисты кальция или нет, несложно. И не нужно даже перечислять все подобные лекарства, их много. Вы можете определить их по окончанию в названии активного вещест­ва препарата – они заканчиваются на частичку «дипин». Например, нифедипин, амлодипин и т. д.

Мнение эксперта

Исследование комментирует врач-кардиолог, д. м. н., профессор и заведующий кафедрой госпитальной терапии № 1 МГМСУ Юрий Васюк:

– У тех, кто занимается лечением пациентов с гипертонической болезнью, представления об этой группе антагонистов кальция прямо противоположное. Проведено огромное количество клинических исследований, в которых они доказали свою эффективность и безопасность. Было показано, что подобные препараты уменьшают толщину стенки сосудов, делая их более эластичными, и это прямо противоречит данным эксперимента учёных из Пенсильванского университета. Для нас большие доказательные клинические исследования имеют несомненный приоритет над экспериментальными данными, полученными на животных. Их нужно перепроверять. И только потом, если всё подтвердится, можно думать об их применении в практической медицине. Тот факт, что среди пациентов, принимавших антагонисты кальция, чаще развивалась сердечная недостаточность, сомнителен. Ведь оценивалась база архивных данных о гипертониках, лечившихся в прошлые годы, и это не самый лучший способ оценить такие тонкие особенности лечения. Создаётся впечатление, что у многих пациентов, которым назначали антагонисты кальция, уже была скрытая, доклиническая стадия недостаточности крово­обращения. При гипертонической болезни так нередко бывает, и таким пациентам эти препараты не назначают. Это значит, что выявленная в последующем явная сердечная недостаточность не является следствием лечения антагонистами кальция. То есть речь идёт о несвоевременной диагностике сердечной недостаточности и её неправильном лечении у пациентов с гипертонией. Я не рекомендую людям с повышенным давлением отказываться от таких препаратов, тем более если они им хорошо помогают. Если же артериальное давление не снижается ниже 140/90 мм рт. ст., нужно корректировать терапию с помощью врача.

Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Источник: aif.ru