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Какой сегодня церковный праздник? Что запрещено делать 12 октября 2020 года

02:42 12.10.2020 Фото: pixnio.com
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Нельзя 12 октября транжирить деньги. Хорошим знаком считается, если удастся сэкономить.

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Охотникам категорически нельзя встречать на своем пути недоброжелательно настроенного человека или старуху

12 октября в народе называют днем Феофана Милостивого. В этот день строго нельзя жадничать и отказывать в помощи тем, кто о ней попросит. Необходимо откликаться на просьбы, помогать бездомным.

Дабы избежать неприятностей, нельзя обижаться, ссориться, сквернословить и злословить. Нужно отпустить неприятную ситуацию, чтобы она не притягивала негатив. Еще нельзя 12 октября транжирить деньги. Хорошим знаком считается, если удастся сэкономить. Тогда Феофан принесет больше достатка и финансового благополучия.

Также существует запрет для охотников. Им категорически нельзя встречать на своем пути недоброжелательно настроенного человека или старуху. А если по пути в лес им кто-то все-таки перейдет дорогу, то смысла дальше идти уже нет.

Источник: izvmor.ru

деньги запреты дня неприятности охота охотники ссоры экономия
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