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Общество / Работа

12 октября - День кадрового работника в России

00:06 12.10.2020 Фото: pxhere.com
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К кадровым работникам относятся: специалисты по подбору персонала, инспекторы отдела кадров, менеджеры по обучению персонала, HR-менеджеры, специалисты по льготам и компенсациям и руководители кадровых служб организаций.

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Ежегодно 12 октября в России отмечается День кадрового работника

Ежегодно 12 октября в России отмечается День кадрового работника — неофициальный профессиональный праздник работников отделов кадров российских предприятий, фирм и организаций.

В этот день в 1918 году решением Народного комиссариата юстиции была принята «Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции» и созданы первые кадровые аппараты органов внутренних дел.

Впервые традиция отмечать профессиональный праздник — День кадрового работника — появилась именно в кадровых службах органов внутренних дел. Постепенно она прививалась на других предприятиях вместе с переходящими на них сотрудниками кадровых служб ОВД.

Сегодня в любой, даже самой небольшой компании, есть работник, отвечающий за работу с персоналом, а в крупных структурах этим занимаются целые отделы, насчитывающие десяток, а иногда и больше, человек.

К кадровым работникам относятся: специалисты по подбору персонала, инспекторы отдела кадров, менеджеры по обучению персонала, HR-менеджеры, специалисты по льготам и компенсациям и руководители кадровых служб организаций.

Поскольку День кадровика в России не утвержден официально, помимо 12 октября у него есть несколько других дат, более или менее популярных в разных городах России.

Так, например, ряд источников предлагает отмечать День кадровика 24 мая.

Но, несмотря на отсутствие официального статуса и точно установленной даты празднования, все кадровые работники в этот день получают поздравления от руководства, коллег и друзей с профессиональным праздником.

Источник: calend.ru

День кадрового работника праздник специалисты
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