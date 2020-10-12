2 главных церковных праздника 12 октября 2020 года: История и обычаи дня

Среди большого разнообразия православных событий следует выделить день памяти преподобного Феофана Милостивого и Кириака отшельника

Несколько православных праздников отмечают в России 12 октября 2020 года. Каждый из этих праздников имеет свою историю. Среди большого разнообразия православных событий следует выделить день памяти преподобного Феофана Милостивого и Кириака отшельника, которые отличились своими деяниями и чудесами.

День памяти преподобного Феофана Милостивого отмечают 12 октября 2020 года

В православном календаре 12 октября 2020 года отмечен как День памяти преподобного Феофана Милостивого. Жил он в городе Гизе, расположенной в Палестине. Сведения о житие святого очень отрывочные. О нем вспоминают, как-то очень милосердным человеком.

Феофан был состоятельным человеком. Но при этом никогда не отказывал в помощи другим людям. Странники всегда могли найти пристанище у него. Он давал им кров над головой и пищу. Со временем на благотворительность он растратил все свои средства и остался в бедности. Тогда же он и сильно заболел. Тело его покрылась сильными язвами и сильно болело. Все страдания он переносил смиренно.

В итоге через некоторое время он умер от болезни. А спустя 4 дня после смерти Феофана, одному из жителей города, приснился сон, в котором преподобный просил его отодвинуть камень от пещеры, где его похоронили. Жители города послушались, направились в это место и сделали, как велел Феофан. Внутри пещеры они увидели, что его не тронула смерть. Тело преподобного издавало приятный аромат и источало мир. Благодаря ему исцелилась много тяжелобольных.

На Руси преподобного любили и уважали. Называли его Феофан Милостивый. Обычно в этот день стояла прекрасная осенняя погода. Это последнее тепло считали милостью, подаренным святым. Мужчины в этот день отправлялись на охоту, в надежде поймать зайца. Если охота оканчивалась удачно, то устраивали пышное застолье. Охотники были люди очень суеверными. Отправляясь на свой промысел они старались не встретить по пути недоброжелателя. Если это происходило они возвращались домой отправлялись в лес уже к другой дороге недоброжелателя.

День памяти преподобного Кириака Отшельника отмечают 12 октября 2020 года

Память преподобного Кириака Отшельника православная церковь ежегодно чтит 12 октября Родом он из Коринфа. На свет Кириак появился в семье пресвитера, служившего в церкви Иоанна. Рос он тихим и разумным ребенком. Когда Кириак подрос, его поставили чтецом в церкви. В это время в душе у мальчика и проявилась любовь к Господу

Достигнув совершеннолетия он тайно покинул дом, и отправился в Иерусалим. Здесь он остановился в монастыре, расположенном неподалеку от Сиона. Постриг он принял от преподобного Евфимия, который видел в нём Великий Божий дар. Кириак жил согласно монастырским законом. Много молился, соблюдал пост, мало спал и своим смиренным поведением выделялся из аскетов.

Когда он достиг в 70 лет, то удалился в пустыню. Здесь он питался только травами, но благодаря молитве они становились пригодными для пищи. Однажды к нему своего сына, которого считали бесноватым, привел один из местных жителей. Кириак смог его излечить. С этого времени к нему начали обращаться больные и страждущие, так как слава о его чудесах разнеслась далеко.

С его жизнью связано несколько легенд. Так охранником ему служил лев, который защищал его от разбойников. Однажды по молитве Кириака в пересохшем источнике появилась вода. Когда Кириаку исполнилось 80 лет, он переселился в пещеру, где раньше жил преподобный Харитон. Он известен как основатель Иерусалимского монастырского устава. Незадолго до смерти своей Кириак вернулся в монастырь. Здесь он продолжил молиться и работать. Умер Кириак в возрасте 109 лет.

Источник: 1rre.ru