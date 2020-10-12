Феофан всегда принимала себя странников и бедствующих людей. Никому он не отказывал, давал кров над головой и кормил.

Феофан Милостивый — это народный праздник, богатый на традиции, приметы и поверья, который в народе отмечали традиционно 12 октября

Феофан Милостивый — это народный праздник, богатый на традиции, приметы и поверья, который в народе отмечали традиционно 12 октября. В православном календаре этот день отмечен, как День памяти преподобного Феофана, жившего когда-то в Гизе. При своей жизни он стал известен тем, что оказывал помощь страждущих, бедным и обездоленным.

История возникновения народного праздника Феофан Милостивый

Православная церковь 12 октября 2020 года вспоминает о преподобном Феофане Милостивом. О жизни его сохранилось очень мало сведений. Известно, что он происходил из знатной и богатой семьи. Деньги же не испортили его характер. Преподобный совершил очень много добрых дел.

Феофан всегда принимала себя странников и бедствующих людей. Никому он не отказывал, давал кров над головой и кормил. Своего имущества ему было не жалко для других, поэтому от богатства Феофана вскоре ничего не осталось.

Вскоре после этого он заболел. При этом все муки, которые испытывал во время недуга, Феофан переносил смиренно и не жаловался. От этой болезни он и умер спустя некоторое время. Перед смертью преподобного разразилась страшная буря, напугавшая жителей города.

Через несколько дней после того, как Святой скончался, он явился одному из жителей города Гизы, расположенного в Палестине. Здесь его похоронили. Дух Феофана попросил отодвинуть огромный камень, который закрывал вход в пещеру, где он был похоронен. Сделав так, как того хотел Феофан, люди увидели, что тело его источает благоухание и мироточит. Благодаря мощам святого исцелилось много тяжело больных.

Какие приметы поверья традиции, связанные с Днём Феофана Милостивого 12 октбря 2020 года

Святого Феофана очень почитали на Руси. Называли его Милостливым, за всё добро которое сделал он при своей жизни. Народный праздник, который отмечали крестьяне в этот день, так и называлась Феофан Милостивый. Такое название связано также с тем, что традиционно к этому времени начиналась тёплая осенняя пора, которая считалась милостью святого.

Охотники на пианино традиционные отправляясь добывать зайцев. Называли их именинными. Охотники всегда были очень суеверными людьми. Плохой приметой они считали встретить перед охотой, желавшего зла человека, или женщину, особенно старую. Чтобы его не сглазили охотник сворачивал с дороги и обходил её стороной.

Если же человек, желавший нехорошее, переходил дорогу, охотник возвращался домой, а затем отправлялся в лес по другой дороге. Если охота заканчивалась удачно, то устраивалась застолье обычно во время него травили охотничьи байки, пели песни и веселились.

Как и со многими народными праздниками с Днём Феофана связаны определенные приметы, по которым предсказывали погоду. Обычно вечером выходили и смотрели на небо. Если в этот день оно было звёздным, то осень ожидали теплую и сухую. Если к вечеру на Феофана появится туман, заморозков ещё долго не ждали. Если в это время ещё много грибов в лесу, то осень затянется надолго. Услышать в этот день гром значит, что зимой снега не будет, а если дует восточный ветер скоро похолодает.

Источник: 1rre.ru