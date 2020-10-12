Замечательные поздравления в день кадровика 12 октября 2020 года

День кадрового работника отмечается в России ежегодно 12 октября. Работники кадровых агентств, обучающие работников менеджеры, инспектора, которые подбирают персонал, принимают в этот день самые искренние поздравления с их профессиональным торжеством. Сделать это можно с помощью оригинальных открыток и картинок со стихами.
Поздравить кадровика 12 октября 2020 года можно оригинальными стихами
Спешу поздравить с Днем кадровика
И пожелать в работе вдохновения,
И пусть порой работа нелегка,
Желаю делать все с особым рвением.
Пускай в карьере ждет всегда успех,
И пусть не будет в жизни огорчений,
Желаю быть всегда счастливей всех,
И делать все с хорошим настроением!
***
С Днём работника по кадрам!
Счастья, роста и успехов,
Пусть останутся за кадром
Все досадные помехи.
Проще, ярче станут будни
И длиннее выходные,
Кадры будут — просто чудо:
Вся бумажная работа
Происходит на ура,
Будет радости — без счёта
И полным-полно добра!
Хочу поздравить всех кадровиков
И пожелать в работе вам терпения,
Поменьше вам загруженных деньков,
Желаю вам только приветливых коллег,
Чтобы работа в радость лишь была!
Пускай в карьере вам сопутствует успех,
И только вверх всегда идут дела!
***
Желаю в день кадровика
Удачи в буднях трудовых,
Из ситуаций непростых
Желаю просто выходить,
Шагать уверенно вперед,
Ну, и в награду получить
За честный труд большой доход!
Работников отдела кадров
Сегодня поздравляю.
Ура! Вас с праздником, друзья!
Желаю с радостью трудиться
И на работе не скучать,
Мечтам и планам вашим сбыться
И денег больше получать.
Лучшие стихи для поздравления в День кадровика 12 октября 2019 года
Вам распоряжение:
С огромным уважением
Мы поздравляем вас.
Кадровая служба,
Без вас мы никуда,
Приёмы, переводы,
Зарплата, отпуска.
Желаем вдохновения
В зарплате — повышения,
В карьере — вверх шаги.
***
Поздравляю с Днем кадровика,
Желаю много новых достижений,
Пусть будет жизнь красива и легка,
Желаю только красочных мгновений!
Хочу тебе я в праздник пожелать
Большого плодотворного труда!
Желаю на работу принимать
Ответственных работников всегда!
Вопрос по кадрам — это к Вам,
Принять, уволить — здесь и там.
Учёт и расписание —
Работы основание.
Желаем Вам терпения
И с кадрами везения.
Пусть разношёрстный коллектив
На Вас не вымещает негатив.
***
Поздравляю от души
Тех, кто трудится в тиши,
Кто за кадры отвечает,
Пожелаю вам удачи
И в работе, и в семье,
Счастья много, не иначе,
Быть успешными везде!
Кто внимательно посмотрит
Взглядом проницательным?
И работу свою знает
Любой ответит непременно —
Кадровик наш — кадр ценный!
Пусть удачливым всегда
Будет день кадровика!
Источник: 1rre.ru