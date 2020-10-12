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Общество / Работа

Замечательные поздравления в день кадровика 12 октября 2020 года

01:03 12.10.2020 Фото: 1rre.ru
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Что же за профессия — кадровик? Деятельность этой службы многосторонняя: подбор персонала, организация их труда, прогрессивное развитие систем оплаты труда и мотивации, проведение социальных гарантий и льгот.

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День кадрового работника отмечается в России ежегодно 12 октября

День кадрового работника отмечается в России ежегодно 12 октября. Работники кадровых агентств, обучающие работников менеджеры, инспектора, которые подбирают персонал, принимают в этот день самые искренние поздравления с их профессиональным торжеством. Сделать это можно с помощью оригинальных открыток и картинок со стихами.

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С Днём работника по кадрам

Поздравить кадровика 12 октября 2020 года можно оригинальными стихами

Спешу поздравить с Днем кадровика
И пожелать в работе вдохновения,
И пусть порой работа нелегка,
Желаю делать все с особым рвением.

Пускай в карьере ждет всегда успех,
И пусть не будет в жизни огорчений,
Желаю быть всегда счастливей всех,
И делать все с хорошим настроением!

***

С Днём работника по кадрам!
Счастья, роста и успехов,
Пусть останутся за кадром
Все досадные помехи.

Проще, ярче станут будни
И длиннее выходные,
Кадры будут — просто чудо:

Волевые, боевые.

Вся бумажная работа
Происходит на ура,
Будет радости — без счёта
И полным-полно добра!

Хочу поздравить всех кадровиков
И пожелать в работе вам терпения,
Поменьше вам загруженных деньков,

Побольше сил, цветного настроения!

Желаю вам только приветливых коллег,
Чтобы работа в радость лишь была!
Пускай в карьере вам сопутствует успех,
И только вверх всегда идут дела!

***

Желаю в день кадровика
Удачи в буднях трудовых,

Работа будет пусть легка,
Из ситуаций непростых
Желаю просто выходить,
Шагать уверенно вперед,
Ну, и в награду получить
За честный труд большой доход!

Работников отдела кадров
Сегодня поздравляю.

Ваш труд для всех ужасно важен.
Ура! Вас с праздником, друзья!

Желаю с радостью трудиться
И на работе не скучать,
Мечтам и планам вашим сбыться
И денег больше получать.
Лучшие стихи для поздравления в День кадровика 12 октября 2019 года

Вам распоряжение:

Печатайте приказ,
С огромным уважением
Мы поздравляем вас.

Кадровая служба,
Без вас мы никуда,
Приёмы, переводы,
Зарплата, отпуска.

Желаем вдохновения

Для жизни и любви,
В зарплате — повышения,
В карьере — вверх шаги.

***

Поздравляю с Днем кадровика,
Желаю много новых достижений,
Пусть будет жизнь красива и легка,
Желаю только красочных мгновений!

Хочу тебе я в праздник пожелать
Большого плодотворного труда!
Желаю на работу принимать
Ответственных работников всегда!

Вопрос по кадрам — это к Вам,
Принять, уволить — здесь и там.
Учёт и расписание —
Работы основание.

Желаем Вам терпения
И с кадрами везения.
Пусть разношёрстный коллектив
На Вас не вымещает негатив.

***

Поздравляю от души
Тех, кто трудится в тиши,
Кто за кадры отвечает,

Хорошо работу знает!

Пожелаю вам удачи
И в работе, и в семье,
Счастья много, не иначе,
Быть успешными везде!

Кто внимательно посмотрит
Взглядом проницательным?
И работу свою знает

Просто замечательно?

Любой ответит непременно —
Кадровик наш — кадр ценный!
Пусть удачливым всегда
Будет день кадровика!

Источник: 1rre.ru

День кадрового работника картинки открытки праздник стихи
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