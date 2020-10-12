Замечательные поздравления в день кадровика 12 октября 2020 года

Что же за профессия — кадровик? Деятельность этой службы многосторонняя: подбор персонала, организация их труда, прогрессивное развитие систем оплаты труда и мотивации, проведение социальных гарантий и льгот.

День кадрового работника отмечается в России ежегодно 12 октября

День кадрового работника отмечается в России ежегодно 12 октября. Работники кадровых агентств, обучающие работников менеджеры, инспектора, которые подбирают персонал, принимают в этот день самые искренние поздравления с их профессиональным торжеством. Сделать это можно с помощью оригинальных открыток и картинок со стихами.

С Днём работника по кадрам

Поздравить кадровика 12 октября 2020 года можно оригинальными стихами

Спешу поздравить с Днем кадровика

И пожелать в работе вдохновения,

И пусть порой работа нелегка,

Желаю делать все с особым рвением.

Пускай в карьере ждет всегда успех,

И пусть не будет в жизни огорчений,

Желаю быть всегда счастливей всех,

И делать все с хорошим настроением!

***

С Днём работника по кадрам!

Счастья, роста и успехов,

Пусть останутся за кадром

Все досадные помехи.

Проще, ярче станут будни

И длиннее выходные,

Кадры будут — просто чудо:



Волевые, боевые.

Вся бумажная работа

Происходит на ура,

Будет радости — без счёта

И полным-полно добра!

Хочу поздравить всех кадровиков

И пожелать в работе вам терпения,

Поменьше вам загруженных деньков,



Побольше сил, цветного настроения!

Желаю вам только приветливых коллег,

Чтобы работа в радость лишь была!

Пускай в карьере вам сопутствует успех,

И только вверх всегда идут дела!

***

Желаю в день кадровика

Удачи в буднях трудовых,



Работа будет пусть легка,Из ситуаций непростыхЖелаю просто выходить,Шагать уверенно вперед,Ну, и в награду получитьЗа честный труд большой доход!

Работников отдела кадров

Сегодня поздравляю.



Ваш труд для всех ужасно важен.Ура! Вас с праздником, друзья!

Желаю с радостью трудиться

И на работе не скучать,

Мечтам и планам вашим сбыться

И денег больше получать.

Лучшие стихи для поздравления в День кадровика 12 октября 2019 года

Вам распоряжение:



Печатайте приказ,С огромным уважениемМы поздравляем вас.

Кадровая служба,

Без вас мы никуда,

Приёмы, переводы,

Зарплата, отпуска.

Желаем вдохновения



Для жизни и любви,В зарплате — повышения,В карьере — вверх шаги.

***

Поздравляю с Днем кадровика,

Желаю много новых достижений,

Пусть будет жизнь красива и легка,

Желаю только красочных мгновений!

Хочу тебе я в праздник пожелать

Большого плодотворного труда!

Желаю на работу принимать

Ответственных работников всегда!

Вопрос по кадрам — это к Вам,

Принять, уволить — здесь и там.

Учёт и расписание —

Работы основание.

Желаем Вам терпения

И с кадрами везения.

Пусть разношёрстный коллектив

На Вас не вымещает негатив.

***

Поздравляю от души

Тех, кто трудится в тиши,

Кто за кадры отвечает,



Хорошо работу знает!

Пожелаю вам удачи

И в работе, и в семье,

Счастья много, не иначе,

Быть успешными везде!

Кто внимательно посмотрит

Взглядом проницательным?

И работу свою знает



Просто замечательно?

Любой ответит непременно —

Кадровик наш — кадр ценный!

Пусть удачливым всегда

Будет день кадровика!

Источник: 1rre.ru