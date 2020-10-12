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Красота / Общество

Какая есть: 71-летняя Алла Пугачева на видео показалась без макияжа

14:03 12.10.2020 Фото: instagram.com
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"Потрясающая, завораживающая, волшебная Женщина!!! Любим Вас, Алла Борисовна!!!" - комментируют поклонники.

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Артистка показывает, как проводит будни в своем загородном доме под Москвой

Российская певца Алла Пугачева опубликовала видео в естественном виде.

Алла Пугачева сейчас не занимается активно творческой деятельностью, но старается радовать поклонников публикациями в социальной сети. Артистка показывает, как проводит будни в своем загородном доме под Москвой.

Так, Пугачева опубликовала видео, на котором позировала без макияжа и прогуливалась по осенним листьям.

"Навеяло", - написала Пугачева.

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Навеяло🌼

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

"Как классно. Настало время никуда не бежать. Просыпаться, пить кофе, чай и гулять. Дома самое главное. Наслаждайтесь, Алла Борисовна, как можно дольше жизнью", "Дорогая наша красавица Аллочка! Очень люблю вас и в вашу семью, вы человек - праздник! Осень прекрасна и ваша песня осенний поцелуй тоже!", "Алла Борисовна, вы как всегда прелестна! И такая красота вокруг, грех не прогуляться", "Потрясающая, завораживающая, волшебная Женщина!!! Любим Вас, Алла Борисовна!!!" - комментируют поклонники.

Источник: clutch.ua

без макияжа естесственность молодость певица поклонники старость фото Алла Пугачева
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