Какая есть: 71-летняя Алла Пугачева на видео показалась без макияжа

Артистка показывает, как проводит будни в своем загородном доме под Москвой

Российская певца Алла Пугачева опубликовала видео в естественном виде.

Алла Пугачева сейчас не занимается активно творческой деятельностью, но старается радовать поклонников публикациями в социальной сети. Артистка показывает, как проводит будни в своем загородном доме под Москвой.

Так, Пугачева опубликовала видео, на котором позировала без макияжа и прогуливалась по осенним листьям.

"Навеяло", - написала Пугачева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Навеяло🌼 Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 30 Сен 2020 в 12:01 PDT

"Как классно. Настало время никуда не бежать. Просыпаться, пить кофе, чай и гулять. Дома самое главное. Наслаждайтесь, Алла Борисовна, как можно дольше жизнью", "Дорогая наша красавица Аллочка! Очень люблю вас и в вашу семью, вы человек - праздник! Осень прекрасна и ваша песня осенний поцелуй тоже!", "Алла Борисовна, вы как всегда прелестна! И такая красота вокруг, грех не прогуляться", "Потрясающая, завораживающая, волшебная Женщина!!! Любим Вас, Алла Борисовна!!!" - комментируют поклонники.

Источник: clutch.ua