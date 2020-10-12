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Красота / Общество

Весь в отца: Сын Тарзана и Наташи Королевой поразил своим полуголым телом

14:14 12.10.2020 Фото: instagram.com
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"Толковые вещи говоришь", "иди в психологи"- комментируют публикацию пользователи.

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На странице парня появилось фото, на котором он позирует в брюках-алладинах и расстегнутом красном кардигане

Сын Наташи Королевой ведет собственный блог. Читай, чтобы узнать больше.

Популярная украинская певица Наташа Королева живет в браке с Сергеем Глушко уже почти 17 лет. Вместе пара воспитывает 18-летнего сына Архипа.

В своем Instagram-блоге Архип публикует личные фото, которые набирают сотни лайков и комментариев. Так, на странице парня появилось фото, на котором он позирует в брюках-алладинах и расстегнутом красном кардигане.

"Как находить вдохновение и силы? Далеко идти не придется, так как по удачному стечению обстоятельств у людей в пользовании есть самый мощный компьютер на земле, мозг.

Единственная проблема в том, что многие пытаются пользоваться этим компом не прочитав инструкцию и жмут на все кнопки без разбора. В итоге, эти люди получают только стресс и страдания. Но если подойти к этому осознанно, то можно найти рычаги, которые позволят кому угодно наслаждаться жизнью. Сам мозг полезен, для восприятия мира, но так же он является самым большим спамером, который прокручивает одни и те же мысли. Сами по себе мысли бесполезны, вечно не утихающий разговор в голове только отвлекает от цели, убрать его естественно нельзя, так как эта функция была завезена нам эволюцией. Но можно научиться выбирать те мысли, которые на самом деле нужны, а бесполезную информацию пропускать. Например, нужно придумать песню или интересный рассказ, для этого необходимо лишь заставить свой мозг думать только о процессе сочинения, держать фокусировку на цели, и не давать ему переключиться ни на минуту. Будут возникать мысли , что ничего не выйдет, дела есть поважнее и куча других попыток мозга снова улизнуть, но надо держаться до последнего. Конечно это не так просто сделать, стоит тренировать внимание, а в этом, как раз может помочь йога", - поделился своими мыслями Архип.

"Толковые вещи говоришь", "иди в психологи", "Архип приятно удивляешь: умный, разносторонний молодой человек. И не белоручка))). Родители - молодцы", "мудро!" - комментируют публикацию пользователи.

Источник: clutch.ua

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