«Застрявшее» в облаках псевдосолнце поймали на фото в Хорватии

Мужчина заметил паргелий — один из видов гало, который выглядит как яркое радужное пятно на уровне Солнца. Он возникает, когда солнечный свет преломляется в определенным образом ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере.

Крешо Зузяк сфотографировал в небе сразу два редких атмосферных явления одновременно

Житель Хорватии по имени Крешо Зузяк сфотографировал в небе сразу два редких атмосферных явления одновременно.

An amazing capture of a Sundog with a parhelic circle inside a batch of Cirrus clouds, over Našice, Croatia yesterday, Oct 10th. Photos by Krešo Zuzjak. Posted with permission. pic.twitter.com/sCXeC518DQ — severe-weather.EU (@severeweatherEU) October 11, 2020

Мужчина заметил паргелий — один из видов гало, который выглядит как яркое радужное пятно на уровне Солнца. Он возникает, когда солнечный свет преломляется в определенным образом ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере.

Паргелий оказался «заключен» в своеобразную решетку из перистых облаков. Такая их форма попадается довольно редко.

Снимки были сделаны 10 октября над городом Нашице на востоке страны.