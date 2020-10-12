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«Застрявшее» в облаках псевдосолнце поймали на фото в Хорватии

08:30 12.10.2020 Фото: twitter.com
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Мужчина заметил паргелий — один из видов гало, который выглядит как яркое радужное пятно на уровне Солнца. Он возникает, когда солнечный свет преломляется в определенным образом ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере.

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Крешо Зузяк сфотографировал в небе сразу два редких атмосферных явления одновременно

Житель Хорватии по имени Крешо Зузяк сфотографировал в небе сразу два редких атмосферных явления одновременно.

Мужчина заметил паргелий — один из видов гало, который выглядит как яркое радужное пятно на уровне Солнца. Он возникает, когда солнечный свет преломляется в определенным образом ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере.

Паргелий оказался «заключен» в своеобразную решетку из перистых облаков. Такая их форма попадается довольно редко.

Снимки были сделаны 10 октября над городом Нашице на востоке страны.

природное явление псевдосолнце фотография
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