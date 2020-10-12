"Малышку из шкафа" обследовал врач и рассказал о ее состоянии

37-летняя жительница Карпинска родила ребенка около полугода назад и все это время прятала его в сумке в шкафу. Девочку случайно обнаружили подруги женщины во время застолья, вызвали скорую помощь и полицию.

Ребенок проходит обследование

Полугодовалая девочка Полина из Карпинска «ест, спит и играет с игрушками». Об этом написал в Facebook пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

Вертолет с "девочкой из шкафа" приземлился на площадке ОДКБ №1 в 20:17.

"Сейчас мы можем констатировать только тот факт, что девочка находится в состоянии крайнего истощения. У неё имеется белково-энергетическая недостаточность, дистрофия третьей степени. Сказать более подробно о состоянии здоровья ребенка сможем после дополнительного обследования", - рассказал реаниматолог ОДКБ №1.

37-летняя жительница Карпинска родила ребенка около полугода назад и все это время прятала его в сумке в шкафу. Девочку случайно обнаружили подруги женщины во время застолья, вызвали скорую помощь и полицию.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что подозреваемая в женской консультации в период беременности на учете не состояла и в момент родов за помощью к врачам не обращалась. Женщина воспитывает еще двух детей: девочку трех лет и сына 13 лет. Семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало.