Что вернет к жизни людей после COVID-19, рассказал Билл Гейтс

Он и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который выделил сотни миллионов долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Основатель Microsoft отметил, что речь идет о доступном для всех препарате

Только сверхэффективная и доступная для всех вакцина от коронавируса нового типа обеспечит возвращение жизни человечества к норме. Такое мнение основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс высказал в воскресенье в эфире телекомпании NBC.

Ему был задан вопрос о том, что нужно для окончательного преодоления последствий пандемии и нормализации жизни. "Единственный путь для полного возвращения к норме - это получение вакцины, которая будет суперэффективна и доступна для многих людей", - ответил Гейтс. "Это позволит покончить с заболеванием в мировом масштабе", - убежден он.

Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который выделил сотни миллионов долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией.