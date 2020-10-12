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Плюсы пластиковых окон "Магистраль"

08:55 12.10.2020 Фото: Компания "Магистраль"
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Изготовление и монтаж пластиковых окон из профильной системы EXPROF с фурнитурой SIEGENIA AUBI TITAN AF или G-LOCK.

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Пластиковые окна устанавливают на десятилетия, поэтому делая выбор фирмы нужно быть уверенным, в качестве продукции

Почему следует выбрать пластиковые окна от компании "Магистраль"? Рассмотрим плюсы наших окон:

  1. Хорошие теплосберегающие свойства. Отличная многоуровневая герметизация и возможность использовать двухкамерные или трехкамерные стеклопакеты позволяют экономить существенное количество тепловой энергии в отопительный сезон.
  2. Технологичность. Довольно легко устанавливать в помещениях; отлаженные производственные операции; возможность полностью автоматизировать технологический цикл. Все эти факторы позволяют существенно снижать себестоимость, что неизменно отображается на «приятной» цене реализации.
  3. Отличный дизайнерский вид, широкий ряд всевозможных моделей, легкость и простота ухода.

Наши окна - это уверенность в качестве и долгом сроке службы!

Мы осуществляем:

Изготовление и монтаж пластиковых окон из профильной системы EXPROF с фурнитурой SIEGENIA AUBI TITAN AF или G-LOCK.
* Остекляем балконы и лоджии пластиком и алюминием.
* Изготавливаем москитные сетки.
* Обслуживаем, ремонтируем окна.
* Устанавливаем теплицы под поликарбонат, заборы из профлиста.

Наш адрес: г. Бердск, ул.Ленина 89/15 офис 502 (ТД «ВЕГА»). Звоните по номеру: 2-97-09 или 8-913-488- 50-66​

Источник: Раздел Компании "Магистраль" на сайте весь Бердск

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