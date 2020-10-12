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Как долго живет вирус COVID-19 на смартфонах и купюрах, ответ ученых поразил

11:15 12.10.2020 Фото: pixabay.com
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Мобильные телефоны могут служить источником распространения инфекции, так как эти устройства, поверхность которых изготовлена из непористых материалов, часто не подвергаются надлежащей обработке.

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Коронавирус при 20 градусах Цельсия живет на телефонах и банкнотах до 28 дней.

Специалисты Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями определили, как долго коронавирус не погибает на различных поверхностях при той или иной температуре. Результаты исследования опубликованы в журнале Virology Journal.

Ученые пришли к выводу, что на стекле, виниле, нержавеющей стали и банкнотах (как бумажных, так и сделанных из полимерных материалов) вирус при температуре 20 градусов Цельсия может оставаться жизнеспособным до 28 дней. Когда воздух нагревали до до 30 градусов Цельсия, вирус сохранялся на гладких поверхностях до трех недель, а при 40 градусах он погибал за несколько суток. При этом пористые поверхности (эксперты протестировали, в частности, хлопковую ткань) в этом отношении оказались менее опасными, чем гладкие.

В научном центре предупредили, что мобильные телефоны могут служить источником распространения инфекции, так как эти устройства, поверхность которых изготовлена из непористых материалов, часто не подвергаются надлежащей обработке.

Источник: virologyj.biomedcentral.com

COVID-19 коронавирус пандемия
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