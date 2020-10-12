Когда выйдет на плато по COVID-19 Россия, стало известно

Вирусологи отметили, что число заболевших будет расти до определенного уровня, а потом начнет спадать при условии, что принимаемые меры будут эффективными.

Вирусолог рассказал, когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в России

Рост заболеваемости COVID-19 в РФ может достичь пика через неделю и выйти на плато и начать снижаться, если противоэпидемические меры будут соблюдаться, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число новых случаев COVID-19 в РФ выше весеннего пика третий день подряд – более 13,6 тысячи.

Вирусолог отметил, что число заболевших будет расти до определенного уровня, а потом начнет спадать при условии, что принимаемые меры будут эффективными.

"Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Если они не будут помогать, они будут ужесточаться", - сказал Альтштейн.

Источник: РИА Новости