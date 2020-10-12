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С иконой и молитвой против COVID-19 проехал по улицам митрополит Иосиф

10:30 12.10.2020 Фото: © pravoslavnaya-buryatiya.ru
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Мы можем помочь врачам остановить распространение вируса, если будем соблюдать меры предосторожности: носить маски, тщательно мыть руки и обязательно обрабатывать их антисептиком, при нахождении в общественных местах соблюдать социальную дистанцию.

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Бурятский митрополит объехал Улан-Удэ с иконой и молитвой от COVID-19

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил объезд Улан-Удэ с чтением молитв и со святыней — образом небесного покровителя Сибири святителя Иннокентия, митрополита Московского, апостола Сибири и Америки, с частицей его святых мощей. Об этом сообщили в пресс-службе епархии.

- Крестный ход, который состоялся на автомобиле с чтимой святыней, является важным духовным событием для всех верующих республики. Вместе с владыкой митрополитом и священниками молилась вся епархия, священники молились в храмах, прихожане — по домам, и тем самым мы все вместе совершили эту единую общую молитву, - отметили здесь.

«Обход городов с почитаемыми иконами и святынями, чтение акафистов и особых молитв — это древняя церковная традиция, которая началась еще в Византийской империи, и с тех пор передавалась христианами из поколения в поколение. Когда верующий народ сталкивается с какой-то серьезной или даже смертельной опасностью, нашествием вражеских войск или, как сейчас, с эпидемией, то первое, что делает верующий человек — молится. Это очень древняя практика, именно отсюда возникла значительная часть нашего богослужения и многие церковные праздники», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее - 6 октября - митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил особую молитву об избавлении от распространения коронавируса. Владыка молился перед образом святителя Иннокентия Московского с частью его святых мощей.

COVID-19 коронавирус пандемия религия
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