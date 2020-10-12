Забыл? Двойка! Можно ли ставить оценки за забытые дома тетрадки

Учитель вправе поставить двойку за отсутствие рабочей тетради

“Уже в первую учебную неделю моя дочь получила две двойки — за забытые дома тетрадки. Работы были выполнены, просто после летних каникул ребёнок ещё не пришёл в себя — не вернулся к режиму учёбы. Тетрадки остались дома в шкафу. А в журнале появились двойки. Я разговаривала с учителем об этом. Она сказала, что выставила оценки намеренно — чтобы дочь была более ответственной в следующий раз. Но разве можно ставить двойки за забытые вещи? К проверке знаний это ведь не имеет отношения. Анна”.

— У каждой школы есть локальные акты — внутренние документы, в которых прописаны критерии оценивания, — поясняет Екатерина Усатенко, пресс-секретарь главного управления образования администрации Красноярска. — Конечно, отсутствие рабочей тетради не является основанием для того, чтобы ставить двойку в журнал. Оценка ставится за уровень освоения учеником материала. Если ребёнок забыл тетрадь, учитель может написать замечание в дневник. И потребовать сдать работу на следующем уроке.

Кстати, подобные вопросы — должны ли ставить двойки за забытые тетради, атласы, рефераты — нередко обсуждаются на родительских форумах. А значит, такие ситуации не редкость. Интересно, что некоторые считают, что такое оценивание не противоречит существующему законодательству. Так, на одном из сайтов, где оказывают бесплатные юридические консультации, размещён следующий комментарий.

“Да, учитель вправе поставить двойку за отсутствие рабочей тетради. Существует Федеральный закон № 273 “Об образовании в Российской Федерации”, в статье 47, пункте 3.2 говорится, что у преподавателя имеется “свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания”. Другими словами, это обычное дисциплинарное наказание, которое призвано воспитать в ученике такие качества, как ответственность, чувство долга и т. п. По крайней мере, именно такой будет позиция учителя, если дело дойдёт до суда”.

Учитель русского языка и литературы гимназии № 9 Инна Щетинина считает, что так поступать — ставить двойку за забытую тетрадь — ни в коем случае нельзя.

— Нельзя наказывать за рассеянность, — говорит она. — Ребёнок имеет на неё право, на то он и ребёнок. Некоторые педагоги считают, что так можно воспитать ответственность, сделать ученика более дисциплинированным. Но это не так. Ничего, кроме негативного опыта, ученик не получит. Безусловно, если такая ситуация постоянно повторяется, становится системой, нужно выяснять причины, разбираться, что происходит с ребёнком. Тогда необходимо разговаривать с мамой и папой, напоминать им о важности родительского сопровождения. Когда родители говорят: “Он должен всё делать сам”, — это скидывание с себя родительских обязанностей. В той или иной мере контролировать выполнение домашних заданий, наличие тетрадей нужно, независимо от того, в каком классе учится ребёнок.

— Я понимаю, если двойка поставлена в такой ситуации: ученик не принёс тетрадь, поэтому на уроке демонстративно ничего не делал. И по итогам занятия учитель оценивает работу на два, — считает Ирина Стеблова, мама пятиклассника. — Но, к сожалению, у нас были ситуации, когда сын по рассеянности забывал тетради дома. И получал двойки. А потом снова забывал. Конечно, я стараюсь контролировать его, но и к самостоятельности нужно приучать. Не могу же до одиннадцатого класса собирать ему портфель! Но он у меня по характеру такой — то ключи забудет, то номерок из гардероба в театре потеряет…

В тему

Правила выставления оценок предусматривают, что нормы и критерии оценивания, алгоритм выставления отметки должны быть известны заранее и педагогам, и учащимся. Учитель должен обязательно сообщить ученикам, за что он будет ставить четвёрки, тройки, двойки и пятёрки. Подход должен быть единым для всех.

Общие принципы и критерии закрепляются в нормативных актах школы. Обычно такой документ называется “Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации”. В нём должны быть прописаны критерии для каждого предмета в разрезе начальной и средней школы.

История

Привычную нам пятибалльную шкалу оценивания Министерство народного просвещения Российской империи утвердило ещё в 1837 году. Её же применяли и в Советском Союзе.

Источник: gornovosti.ru