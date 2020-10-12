"Деньги по ветру": Срубили тополя у детской поликлиники в Бердске

Как отмечают горожане, забор новый в труху.

Тополя срубили - Вот так аккуратно валят тополя возле бердской детской поликлиники, забор новый в труху, деньги людей по ветру, - написал на Whats App "Курьер. Среда. Бердск" житель Бердска Андрей 11 октября. Деревья срубили на выходных

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