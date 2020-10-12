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"Деньги по ветру": Срубили тополя у детской поликлиники в Бердске

10:00 12.10.2020 Фото: Андрея
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Как отмечают горожане, забор новый в труху.

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Тополя срубили

- Вот так аккуратно валят тополя возле бердской детской поликлиники, забор новый в труху, деньги людей по ветру, - написал на Whats App "Курьер. Среда. Бердск" житель Бердска Андрей 11 октября.

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Деревья срубили на выходных
валят деревья детская поликлиника тополя
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От редакции

Зря срубили?

Аноним, 12 октября 2020 10:24
Срубили не зря,а вот забор нужно заставить восстановить за счет рубщиков
Аноним, 12 октября 2020 11:15
Равно как и заставить рубщиков спилить пни под самый корень.
Вообще, это просто варварство, конечно....
Аноним, 12 октября 2020 10:52
Оказывается есть и такое кронирование.
Аноним, 12 октября 2020 10:54
Да-а-а, ну хоть что-то у нас могут сделать, чтобы потом не ремонтировать, не переделывать?!..
Аноним, 12 октября 2020 11:17
Ещё интересно - оставят ли в таком виде старый бетонный забор или поставят новый? Парк же решили огородить, почему бы не облагородить более социально значимый объект.

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