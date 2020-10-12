Растворил 100 листов пенопласта блогер из Новосибирска: сморите видео, это интересно!

-Если я потороплюсь, то все эти листы я растворю за 50 минут. Это очень хорошая новость. Плохая — здесь воняет просто отвратительно, — рассказал в видео автор эксперимента.

100 листов пенопласта в аквариуме растворил новосибирский блогер

Новосибирский блогер Максим Монахов (Mamix), известный своими необычными опытами, затеял новый эксперимент — «Войдет ли весь пенопласт с 100 литров растворителя».

На Youtube ролик набрал уже свыше 2 миллионов 700 тысяч просмотров и 14 тысяч комментариев.

Максим залил 100 литров растворителя в аквариум, после чего начал поочередно опускать туда 100 листов пенопласта. На один лист у Максима ушло около 30 секунд.

-Если я потороплюсь, то все эти листы я растворю за 50 минут. Это очень хорошая новость. Плохая — здесь воняет просто отвратительно, — рассказал в видео автор эксперимента.

Когда блогер и его команда опустили в растворитель 20 листов, жидкость немного загустела и ее объем вырос примерно на 12 литров. По окончании эксперимента в аквариуме стало на 40 литров больше, чем в начале. Изменилась и консистенция жидкости: она стала клейкой, густой.

