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Растворил 100 листов пенопласта блогер из Новосибирска: сморите видео, это интересно!

10:45 12.10.2020 Фото: стоп-кадр видео youtube.com/ Mamix?
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-Если я потороплюсь, то все эти листы я растворю за 50 минут. Это очень хорошая новость. Плохая — здесь воняет просто отвратительно, — рассказал в видео автор эксперимента.

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100 листов пенопласта в аквариуме растворил новосибирский блогер

Новосибирский блогер Максим Монахов (Mamix), известный своими необычными опытами, затеял новый эксперимент — «Войдет ли весь пенопласт с 100 литров растворителя».

На Youtube ролик набрал уже свыше 2 миллионов 700 тысяч просмотров и 14 тысяч комментариев.

Максим залил 100 литров растворителя в аквариум, после чего начал поочередно опускать туда 100 листов пенопласта. На один лист у Максима ушло около 30 секунд.

-Если я потороплюсь, то все эти листы я растворю за 50 минут. Это очень хорошая новость. Плохая — здесь воняет просто отвратительно, — рассказал в видео автор эксперимента.

Когда блогер и его команда опустили в растворитель 20 листов, жидкость немного загустела и ее объем вырос примерно на 12 литров. По окончании эксперимента в аквариуме стало на 40 литров больше, чем в начале. Изменилась и консистенция жидкости: она стала клейкой, густой.

блогер видеоролик пенопласт
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От редакции

Как вам такие эксперименты?

Аноним, 12 октября 2020 11:07
Воняет? Вот уж и правда блогер.. Для подобных экспериментов нужен противогаз химической защиты а не лепестковый намордник.

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