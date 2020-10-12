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Кто получит пособие во время пандемии COVID-19

09:59 12.10.2020 Фото: pixabay.com
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Этой осенью наблюдается предсказуемое повышение заболеваемости. "А в плане самой пандемии - не меньше года нам в этих необычных условиях существовать",— сказал эксперт.

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В ЛДПР предложили выплачивать пособие родителям школьников на каникулах из-за эпидемий

Законопроектом предусматривается, что пособие выплачивается одному из родителей, законному представителю или иному члену семьи школьника за весь период внеплановых дополнительных каникул.

Группа депутатов от фракции ЛДПР в Госдуме направила на отзыв в правительство законопроект о выплатах пособий по временной нетрудоспособности родителям школьников в возрасте до 14 лет, которые находятся на каникулах из-за сложной эпидемиологической обстановки. Текст и пояснительную записку в понедельник в своем Telegram-канале опубликовал один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Авторы законопроекта пояснили, что многие родители вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за детьми и наблюдения за ними в период каникул, однако им не всегда удается договориться с работодателем о дополнительном отпуске.

Разработчики предлагают внести изменения в закон об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, согласно которым застрахованные лица будут получать пособие по временной нетрудоспособности в случае если "для обучающегося ребенка в возрасте до 14 лет вводятся внеплановые дополнительные каникулы в связи со сложной эпидемиологической обстановкой". Законопроектом предусматривается, что такое пособие выплачивается одному из родителей, законному представителю или иному члену семьи школьника за весь период внеплановых дополнительных каникул.

Как отмечается в пояснительных материалах, сейчас пособие застрахованным лицам положено в случае карантина, "а также карантина ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольную образовательную организацию". "В случае введения внеплановых карантинных каникул в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране многие родители обучающихся детей в возрасте до 14 лет лишены такой возможности и вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за детьми и обеспечения их безопасности в период каникул", - констатируют авторы.

При этом, указывают авторы, работнику не всегда удается договориться с работодателем о предоставлении дополнительного отпуска без сохранения содержания, так как, по Трудовому кодексу РФ, для этого нужны особые условия. В частности, наличие двух и более детей в возрасте до 14 лет или если речь идет о родителе-одиночке, воспитывающем ребенка в возрасте до 14 лет.

Законопроекты, которые могут потребовать дополнительных бюджетных ассигнований, должны вноситься в Госдуму с официальным отзывом правительства.

COVID-19 коронавирус пандемия
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