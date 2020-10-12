Повесила своего 4-летнего сынишку многодетная мать-учитель



Следователем следственного отдела по г. Пушкино ГСУ СК России по Московской области задержана 43-летняя местная жительница, подозреваемая в убийстве 4-летнего сына (п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ).

По предварительным данным следствия, 11 октября 2020 года в период времени с 15 до 17 часов подозреваемая находясь у себя в квартире в г. Пушкино совершила убийство 4-летнего сына путем его повешения. Тело ребенка обнаружил отец, вернувшийся домой.

Пояснить мотив убийства и причины произошедшего следователю женщина не смогла. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа. Криминалисты проводят осмотр квартиры. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, собирается характеризующий материал, допрашиваются родственники.

Источник: mosobl.sledcom.ru