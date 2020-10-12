Как получить жилье малоимущим, рассказал эксперт

В России хотят субсидировать аренду квартир малоимущим

На программу потребуется около 400 млрд рублей в год.

В России хотят ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих. Это предполагает законопроект, разработанный комиссией Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с экспертами. Документ (есть у «Известий») направлен заместителю председателя Совета Федерации Галине Кареловой с предложением внести его в Госдуму. Проект также вводит понятие предельно допустимой доли трат на аренду жилья в семейном бюджете. Тем, кто платит за съем дома или квартиры больше этого показателя, и будет положена субсидия, предполагает документ. На программу потребуется около 400 млрд рублей в год из бюджетов разных уровней, отмечают разработчики.

Помочь нуждающимся

Сегодня в России существует серьезная проблема с обеспечением социальным жильем нуждающихся граждан. Поскольку люди могут приватизировать такие квартиры, их количество постепенно сокращается, сказала «Известиям» председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева. При этом в регионах и муниципалитетах недостаточно средств для строительства нового социального жилья, подчеркнула зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.

— По договорам социального найма государство передает жилье бесплатно и на неограниченный срок. Приватизировать квартиру могут граждане России, которые никогда ранее не использовали такое право. Для ее получения необходимо встать на учет нуждающихся в жилых помещениях, — рассказала управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Сегодня в стране есть более ста категорий граждан, которые имеют право на жилищную поддержку, отметила Светлана Разворотнева. Например, инвалиды, ветераны войн, малоимущие, в семьях которых площадь жилья на каждого человека меньше социальной нормы, добавила она. На одного человека положено 33 кв. м, на двух — 42 кв. м, а если в квартире проживает не менее трех человек, то на каждого — по 18 кв. м, уточнила Мария Литинецкая.

Поскольку фонд соцжилья ограничен, людям приходится ждать квартиры. Порой в очередях стоят десятилетиями, указал председатель Российского союза налогоплательщиков, первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артем Кирьянов. Самые большие очереди — у выезжающих из районов Крайнего Севера, в некоторых регионах срок ожидания может превышать 70 лет, добавил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Чтобы решить проблемы обеспечения нуждающихся жильем, комиссия Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с экспертами разработала законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части порядка предоставления помощи в помещениях социального фонда». Проект отправили заместителю председателя Совета Федерации Галине Кареловой «для его рассмотрения и возможности внесения в ГД». С копией документа ознакомились «Известия».

В пресс-службе Совета Федерации сообщили «Известиям», что письмо пока не получено.

Законопроект предполагает появление в России субсидий на аренду жилья для малоимущих, имеющих право на жилищную поддержку. Их предлагается выплачивать, если расходы на аренду квартиры превышают предельно допустимую долю в семейном бюджете. Арендовать жилье при этом можно в любом доме — необязательно по договорам социального найма. Для получения субсидий гражданам нужно будет обращаться в региональные службы социальной поддержки, уточнила Светлана Разворотнева.

— Проект вводит и понятие «предельной доли расходов семьи на наем помещения». Предполагается, что она будет дифференцированной — в зависимости от региона и доходов граждан там. Доля должна рассчитываться на основании предельной стоимости найма 1 кв. м, которую устанавливают субъекты, и социальной нормы положенной на человека площади жилья, — рассказала она.

На реализацию такой программы ежегодно потребуется около 400 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов, добавила Светлана Разворотнева.

По ее словам, также законопроект предполагает отказ от множества разновидностей социального жилья. Он вводит единое понятие «социального жилищного фонда», не подлежащего приватизации. Квартиры должны предоставляться по договору найма всем категориям граждан, состоящим на жилищном учете по средней цене, установленной субъектом. Формироваться фонд может за счет аренды или покупки жилья в многоквартирных и частных домах.

Заслуживает внимания

Идея стимуляции рынка арендного жилья — и коммерческого, и социальной направленности — заслуживает внимания, считает член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов.

— Муниципалитетам стоит дать право решать, по какому принципу выдавать льготы. По уровню дохода для нуждающихся граждан или, например, нужным в регионе специалистам — врачам, преподавателям, — сказал парламентарий.

Создание социального жилищного фонда, не подлежащего приватизации, тоже правильное направление, поскольку сейчас действительно существует его дефицит, высказал мнение Илья Осипов.

— В озвученных идеях есть положительные моменты, однако мы сможем дать полную оценку законопроекта только после того, как получим его текст на рассмотрение, — подчеркнула глава профильного комитета Госдумы Галина Хованская.

Принятие документа позволит малоимущим гражданам самостоятельно снимать квартиры в обычных домах. Субсидия частично покроет стоимость аренды и коммунальных услуг, предполагает директор Института развития правового общества Дарья Гладыш. Поэтому проект полезен и нужен, добавила она.

Общественная палата правильно обозначила проблему, но выводы оказались избыточно реформаторскими. Вместо множества категорий очередников предлагается создать одну большую очередь нуждающихся граждан. Никакого практического смысла в этом нет, считает Павел Склянчук. Вместо субсидирования аренды эффективнее было бы направлять бюджетные средства на создание маневренного жилищного фонда, которого сегодня в муниципалитетах катастрофически не хватает, добавил он.

Источник: Известия