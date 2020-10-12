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"Полиция + народ = вместе": В новый пикет против строящейся мусорной свалки возле кладбища вышли активисты к мэрии Бердска

11:00 12.10.2020, Марина Волкова Фото: Натальи Слесаревой
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" У нас стояли несколько человек в одиночных пикетах, но с разной тематикой. Все согласно закону - на расстоянии. Я стояла полчаса против мусорного полигона. А позже я вышла с пикетом "Полиция + народ = вместе". Моя позиция была обращена к полиции, с просьбой работать в рамках закона, - рассказала Наталья Слесарева.

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Наталья Слесарева вновь вышла пикет
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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"Полиция + народ = вместе": В новый пикет против строящейся мусорной свалки возле кладбища вышли активисты к мэрии БердскаРазрешат ли строить новую мусорную свалку возле кладбища Бердска на искитимской земле, ответил РоспотребнадзорЕщё 148 новостей

Воскресным днем, 11 октября, бердская активистка Наталья Слесарева с подвижниками вновь вышли в одиночные пикеты на площади Горького близ администрации Бердска.

- У нас стояли несколько человек в одиночных пикетах, но с разной тематикой. Все согласно закону - на расстоянии. Я стояла полчаса против мусорного полигона. А позже я вышла с пикетом "Полиция + народ = вместе". Моя позиция была обращена к полиции, с просьбой работать в рамках закона, - рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Наталья Слесарева сегодня, 12 октября.

Напомним, ООО «Полигон» строит дорогу к будущей свалке за кладбищем Бердска. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. В нескольких сотнях метров кладбище Бердска, а также село Маяк Искитимского района.

По словам Натальи Петровы, на акциях протеста частенько случаются провокации.

- На нас давят психологически. Приезжают домой и заставляют подписывать протоколы о нарушении масочного режима, хотя мы его не нарушаем, - отметила Наталья Слесарева.

Она отмечает, что в городе полно тоговцев и других горожан, нарушающих масочный режим. Однако, только пикетчики привлекают внимание правоохранителей.

- Мы хотим спасти наш город от того, что грядет, - резюмирует активистка.

Кроме того, "Курьер. Среда. Бердск" стало известно, что нарушил процедуру обеспечения участия общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия будущего полигона у кладбища Бердска на окружающую среду директор ООО "Полигон" Денис Шалдов. Он обязан заново провести публичные слушания или вообще отказаться от идеи строительства свалки. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщила помощник Искитимского межрайонного прокурора Юлия Слобиенко. Напомним, с нарушения началась стройка мусорной свалки у кладбища Бердска, заявила прокуратура. При проведении публичных слушаний по будущему полигону ТКО указали другой кадастровый номер земельного участка.

- Застройщик либо должен провести заново публичные слушания по планируемому строительству свалки, и заранее опубликовать информацию об этом и оповестить общественность. Либо он вообще отказывается от строительства и проведения экспертиз, - сказала Юлия Олеговна 22 сентября.

Сам же директор компании-застройщика не видел в представлении прокуратуры препятствий для дальнейшей работы. Он продолжает на этом настаивать.

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мусорный одиночный пикет полигон ТКО протест свалка Наталья Слесарева
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От редакции

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Аноним, 12 октября 2020 11:03
если почетные зашевелятся, надо выходить всем бердчанам иначе город превратится в областную почетную помойку.

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