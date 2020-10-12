Грабил только пенсионеров: Телефонного мошенника задержали полицейские в Новосибирске

Задержанный звонил на стационарные телефоны гражданам, представляясь их близким родственником, и просил перечислить денежные средства для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью, либо использовал легенду о совершенном ДТП.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении мошенничеств посредством телефонной связи

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Новосибирску присекли противоправную деятельность 36-летнего жителя Мошковского района Новосибирской области, подозреваемого в совершении телефонных мошенничеств в отношении пожилых новосибирцев.

За кражу, грабёж и мошенничество гражданин уже отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освободился в конце ноября 2018 года.

Оперативники установили, что подозреваемый методом случайного набора цифр с июля по октябрь текущего года звонил на стационарные телефоны гражданам, представляясь их близким родственником, и просил перечислить денежные средства якобы для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью, либо использовал легенду о совершенном ДТП.

Суммы запрашиваемых денежных средств варьировались от 10 до 130 тысяч рублей.

Злоумышленник выбирал жертв, которые по голосу являлись гражданами пенсионного возраста.

Вводя людей в заблуждение, в ходе диалога, мужчина передавал трубку «сотруднику полиции», которым также выступал он сам, меняя голос.

Лже-полицейский проводил устный опрос пенсионеров и узнавал их адрес проживания, после чего приходил по указанному адресу, где забирал приготовленные пожилыми людьми денежные средства.

В настоящее время сотрудниками полиции установлена причастность к 8 эпизодам преступной деятельности фигуранта в отношении жителей Калининского и Октябрьского районов Новосибирска. Возраст потерпевших от 65 до 84 лет.

При проведении обысков по местам проживания фигурантов полицейские изъяли сотовый телефон, сим-карты и банковские карты.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество и покушение на мошенничество».

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта.

Сотрудники полиции напоминают о необходимости быть бдительными и осторожными. Если Вам позвонили и сообщили о задержании близкого человека, требуют деньги за его освобождение, не поддавайтесь панике. Немедленно уточните у родных, все ли у них в порядке. При этом звоните только по телефонам, которые Вам были известны ранее, а не по тем, которые может назвать звонящий.

Помните, что мошенники могут сообщить о долгах по кредиту, внезапной болезни и т.д. Порой в телефонной трубке «разыгрываются» настоящие спектакли. Сообщники распределяют роли, выступают сыновьями и внуками, врачами, адвокатами, консультантами.

Обязательно сообщите о неожиданном звонке в полицию. Сотрудники правоохранительных органов помогут выбрать тактику поведения для дальнейшего общения со злоумышленниками, смогут задержать их с поличным и сохранить Ваши деньги.



Источник: 54.мвд.рф