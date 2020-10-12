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Ядерную сделку намерен заключить Трамп с Россией

11:51 12.10.2020 Фото: pixabay.com
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Заключить сделку с российским лидером Владимиром Путиным он надеется в последние дни перед выборами 3 ноября.

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Axios узнал о планах Трампа по ядерной сделке с РФ перед выборами

Президент США Дональд Трамп надеется заключить с российским лидером Владимиром Путиным сделку по ядерному вооружению в последние дни перед выборами 3 ноября.

По данным источника, знакомого с ходом переговоров между Вашингтоном и Москвой, администрация Трампа считает, что у нее есть принципиальное соглашение, которое заслужило одобрение российской стороны.

По его словам, оно будет завершено в течение недели, как только возобновятся переговоры.

Ранее портал сообщал, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли могут провести телефонный разговор в начале этой недели.

Между тем, Рябков возразил в субботу, что "все еще существуют огромные различия в подходах, в том числе и к центральным элементам такого соглашения". Разговоры о предстоящей сделке вряд ли "реалистичны", добавил он.

6 октября в Хельсинки состоялся очередной раунд консультаций между РФ и США по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавил Рябков, американскую - Биллингсли.

По итогам встречи Биллингсли сообщил о "важном прогрессе" в переговорах с РФ по вопросам двустороннего российско-американского взаимодействия в сфере контроля над вооружениями.

ДСНВ-3 - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Его действие завершится 5 февраля 2021 года. Эксперты считают, что Россия и США еще могут договориться о его продлении на пять лет.

Источник: Интерфакс

сша ядерная война Дональд Трамп
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