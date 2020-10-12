Запретили приходить на выставку шапок китайцам в Новосибирске

Соответствующее объявление повесили на дверь ДК «Прогресс». На объявлении было фото лица мужчины азиатского типа, причем перечеркнутое.

Организаторы сообщали, что беспокоятся за здоровье посетителей

Жителям Китая в Новосибирске запретили посещать выставку шапок в местном доме культуры. Соответствующее объявление повесили на дверь ДК «Прогресс».

Именно там и проходила выставка «1000 шапок», на которой можно было купить данную продукцию. На объявлении было фото лица мужчины азиатского типа, причем перечеркнутое.

Текст гласил, что прилетевших из Китая на выставку не пустят. Организаторы сообщали, что беспокоятся за здоровье посетителей. И просили извинить их за причиненные китайцам неудобства.

Фото объявления прислала в местные СМИ одна из читательниц. Насколько оно законно, большой вопрос. Журналистам не удалось получить комментарии от организаторов выставки.