12.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Запретили приходить на выставку шапок китайцам в Новосибирске

13:00 12.10.2020 Фото: pixabay.com
1 0

Соответствующее объявление повесили на дверь ДК «Прогресс». На объявлении было фото лица мужчины азиатского типа, причем перечеркнутое.

% name% title
Организаторы сообщали, что беспокоятся за здоровье посетителей

Жителям Китая в Новосибирске запретили посещать выставку шапок в местном доме культуры. Соответствующее объявление повесили на дверь ДК «Прогресс».
Именно там и проходила выставка «1000 шапок», на которой можно было купить данную продукцию. На объявлении было фото лица мужчины азиатского типа, причем перечеркнутое.

Текст гласил, что прилетевших из Китая на выставку не пустят. Организаторы сообщали, что беспокоятся за здоровье посетителей. И просили извинить их за причиненные китайцам неудобства.

Фото объявления прислала в местные СМИ одна из читательниц. Насколько оно законно, большой вопрос. Журналистам не удалось получить комментарии от организаторов выставки.

выставка шапок запрет карантин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваше мнение?

Аноним, 12 октября 2020 13:53
А Таджикам с Узбеками можно ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Известная модель в инвалидной коляске Александра Кутас рассказала о предстоящем пополнении в семье
14:33 12-10-2020
Известная модель в инвалидной коляске Александра Кутас рассказала о предстоящем пополнении в семье
До чего "докатился" Зеленский, рассказал депутат Рады
14:30 12-10-2020
До чего
"Народ, хватит жить на авось!": Не оценил поведение россиян во время пандемии Леонид Рошаль
14:30 12-10-2020
Подробный гороскоп астролога Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
14:29 12-10-2020
Подробный гороскоп астролога Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
4 самых свободных знака зодиака, кому не нравятся серьезные отношения. От кого нереально дождаться предложения руки и сердца?
14:27 12-10-2020
4 самых свободных знака зодиака, кому не нравятся серьезные отношения. От кого нереально дождаться предложения руки и сердца?
Разожгли костры на одном из перекрестков протестующие в Минске
14:24 12-10-2020
Разожгли костры на одном из перекрестков протестующие в Минске
Ваше счастливое число в 2021 году: Предсказание на год с помощью силы нумерологии
14:20 12-10-2020
Ваше счастливое число в 2021 году: Предсказание на год с помощью силы нумерологии
БердскСлава Богу, дожила до понедельника: С подтвержденным COVID-19 и кучей хронических болезней неделю ждет врача 54-летняя жительница Бердска
14:15 12-10-2020
Слава Богу, дожила до понедельника: С подтвержденным COVID-19 и кучей хронических болезней неделю ждет врача 54-летняя жительница Бердска
Весь в отца: Сын Тарзана и Наташи Королевой поразил своим полуголым телом
14:14 12-10-2020
Весь в отца: Сын Тарзана и Наташи Королевой поразил своим полуголым телом
Чем опасны таблетки от давления? Новое исследование раскрыло неожиданный эффект
14:10 12-10-2020
Чем опасны таблетки от давления? Новое исследование раскрыло неожиданный эффект