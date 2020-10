Угнал автобус и прокатился по району 11-летний школьник

Одиннадцатилетний мальчик угнал школьный автобус в американском городе Батон-Руж, штат Луизиана, полицейские начали за ним погоню и задержали его, передает местный телеканал WBRZ со ссылкой на полицию.

Утром в воскресенье ребенок, предположительно, пробрался в автобус в северной части города и смог завести его. Полиция начала погоню за угнанным автобусом около 11.00 по местному времени (19.00 мск). Примерно через полчаса автобус врезался в газопровод и затем в дерево.

Полицейские окружили автобус, вывели угонщика из автобуса и надели на него наручники. Мальчика поместили под стражу в центр содержания несовершеннолетних по нескольким обвинениям, включая кражу автомобиля и совершение насилия при отягчающих обстоятельствах. В данном случае, сообщили в полиции, речь идет о том, что злоумышленник "намеренно пытался врезаться на транспортном средстве".

Другой местный канал WAFB9 добавляет, что в погоне участвовали десятки полицейских. Школьник на автобусе и вереницы полицейских автомобилей проехали через несколько районов города.

#update Here’s a closer look at the bus. The homeowners said they saw the kid get out of the bus and he looked okay. Still no confirmation on an age, but the homeowners say the child was very small. @WBRZ pic.twitter.com/vg8bCFNnWG

— Sydney Kern (@sydneykern) October 11, 2020