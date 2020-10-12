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Угнал автобус и прокатился по району 11-летний школьник

14:00 12.10.2020 Фото: pixabay.com
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В погоне участвовали десятки полицейских. Школьник на автобусе и вереницы полицейских автомобилей проехали через несколько районов города.

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В США 11-летний ребенок угнал школьный автобус

Одиннадцатилетний мальчик угнал школьный автобус в американском городе Батон-Руж, штат Луизиана, полицейские начали за ним погоню и задержали его, передает местный телеканал WBRZ со ссылкой на полицию.

Утром в воскресенье ребенок, предположительно, пробрался в автобус в северной части города и смог завести его. Полиция начала погоню за угнанным автобусом около 11.00 по местному времени (19.00 мск). Примерно через полчаса автобус врезался в газопровод и затем в дерево.

Полицейские окружили автобус, вывели угонщика из автобуса и надели на него наручники. Мальчика поместили под стражу в центр содержания несовершеннолетних по нескольким обвинениям, включая кражу автомобиля и совершение насилия при отягчающих обстоятельствах. В данном случае, сообщили в полиции, речь идет о том, что злоумышленник "намеренно пытался врезаться на транспортном средстве".

Другой местный канал WAFB9 добавляет, что в погоне участвовали десятки полицейских. Школьник на автобусе и вереницы полицейских автомобилей проехали через несколько районов города.

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