"Додиками" по жизни оказываются возомнившие себя "крутыми мачо" в Бердске

Нужно заканчивать говорить сыновьям, что они самые лучшие, уверена бердчанка

Написала пост пользователям соцсети "Вконакте" группы "Подслушано в Бердске" анонимная бердчанка 10 октября. Девушка не ожидала, что на ее слова откликнутся 50 человек.

- Вот сижу, листаю ленту и каждый второй пост там от «мачо». Это те из разряда «всех любил, не одна не убежала». И я пришла к выводу: девочки, нам нужно заканчивать говорить сыновьям, что они очень хорошие и, якобы, каждая девочка будет в них влюбляться. А то мы им такие сказки рассказываем, а потом из ни вырастают мудаки. И вот забавный факт - большая часть из авторов постов «какой я крутой» просто додики в реальности, на которых смотришь и думаешь, «да не, я столько не выпью, а если и выпью, то не выживу». До этих маленьких умов не доходит, что в 21 веке умные девушки выбирают мужчину с головой на плечах!

Пользователи соцсети поддержали девушку. так, Лариса написала:

- Вывод - мамочки, перестаньте растить сыновей для себя. Воспитывайте, пожалуйста, мужиков. Вам потом снохи спасибо скажут.

- Лариса, научите снох элементарному. Для начала мыть голову и грязь из-под ногтей выковыривать. Готовить, стирать свои вещи, вы посмотрите на них, а потом может мы, глядя на ваших достойных, начнем внушать своим мальчикам маленько другие вещи. Я ращу их не для себя, а для того, чтобы они себя уважали, и никогда на таких снох даже не смотрели....Мне такую сноху уже сейчас размотать хочется, - ответила Дина.

мама сыновей добавила, что ее дети заняты школой, спортом, уже умеют мыть голову и "даже стирать свои трусы и носки":

- И вещи у себя в шкафу складывают сами, - ответила Дина.

- А я все равно своему сыну буду говорить что он лучший. Потому что свое г всегда вкусно пахнет. Жизнь и так потом ему все в красках покажет, а для мамы ее ребенок всегда лучший. Причем, сын это или дочь, не важно. И да, сынок, если ты это читаешь, знай - ты у меня лучший, - написала Юлия.

- Да сейчас умных девушек, как и воспитанных мужчин - как воды в центре Сахары. Как говорится: мы настолько далеко от этого, что проще дойти до другого края, где винтажные куртизанки готовы монетизировать свои услуги с любым богатым мудаком, - резко ответил Владимир.

- Ну вот как правило, успешные мужчины и не станут женщин оскорблять и унижать, они выше этого. Может потому и успешные, потому что правильно воспитанные. А мужики, которые на показ гнут из себя супер мачо, скорее всего очень закомплексованные и неуверенные в себе мальчики, - уверена Ирина.