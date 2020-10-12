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Сколько зараженных умерло от COVID-19 за сутки на 12 октября 2020 в регионе. Это шок!

13:25 12.10.2020 Фото: Оперштаб НСО по коронавирусу
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Госпитализированы 33 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

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115 случев коронавируcной инфекции выявили в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба на утро 12 октября в регионе зафиксировано 14 205 случаев COVID-19 (+115 за минувшие сутки), в том числе у 879 детей. 12 508 пациентов выписаны с выздоровлением (+37 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 68 лет и женщины, им было 25 лет, 71 год, 72 года и 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 496 человек.

В отделениях реанимации находятся 110 человек. На ИВЛ – 28 пациентов.

Госпитализированы 33 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 693.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 855 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 582 122 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 782 жителя региона, 47 547 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 262 обращения, госпитализированы 17 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
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От редакции

Как защищаетесь от инфекции?

Аноним, 12 октября 2020 13:30
В чём шок?
В 90% случаев умирают не от ковид, а с якобы положительным тестом на К19. И в умершие записывают даже тех, у кого не было никаких респираторных проявлений, а только лишь положительный анализ.
Аноним, 12 октября 2020 13:35
Те пациенты, которые якобы скончались с ковид, были и сами уже преклонного возраста, в котором чаще всего умирают просто от старости.

А все эти цифры типа 14205 и 12508 никак не относятся к ежедневной статистике и не должны упоминаться, разве что в исторических документах на совещаниях медработников, дабы не вызывать панику и неразбериху в СМИ.

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