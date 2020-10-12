Слава Богу, дожила до понедельника: С подтвержденным COVID-19 и кучей хронических болезней неделю ждет врача 54-летняя жительница Бердска

Количество заболевших ковидом увеличивается с каждым днем



Занимается самолечением с подтвержденным диагнозом «коронавирус» жительница Бердска. Семь дней она ждет врача, а он к бердчанке так и не пришел. Врач приезжала в начале болезни, когда Надежда Анатольевна еще не сделала самостоятельно тест на ковид. Назначил противовирусные препараты и все. Пришлось обращаться за советом к знакомым медикам и тем, кто перенес страшную инфекцию.

Надежда Анатольевна заболела перед выходными в конце сентября.

- Через пару дней почувствовала, что со с мной что-то не то, не так бывает при обычной простуде. Перестала чувствовать вкусы и запахи. Поднялась температура выше 38 градусов. В воскресенье позвонила в скорую помощь, мне ответили, что нужно вызывать врача на дом. В регистратуру позвонила только в понедельник. Приехал врач. Посмотрела меня, послушала. Спросила, какие у меня были контакты. Я у нее спрашиваю, какой она мне ставит диагноз, отвечает, что «ОРВИ». Такой же диагноз поставила и моему мужу, который тоже заболел. Назначила нам противовирусные препараты. Попросила врача взять у меня мазок на коронавирус. Но она промолчала, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 11 октября Надежда Анатольевна.

Врач выписала супругам больничный и добавила, что если будет держаться температура, необходимо обратиться в поликлинику.

По словам 54-летней бердчанки, у нее немало хронических заболеваний: гипертония, хронический бронхит, холецистит, панкреатит и другие. Она сказала об этом доктору, но тот промолчал. Состояние Надежды Анатольевны не улучшалось, поэтому она решила не испытывать судьбу, а самостоятельно сделать тест на коронавирус. Надела маску и перчатки и поехала в платную клинику. Ее опасения подтвердились — тест оказался положительным.

Когда она получила анализы, ей посоветовали вызвать врача на дом. С 5 октября она начала звонить в регистратуру. На следующий день приехала медсестра и взяла мазок на коронавирус у супруга Надежды Анатольевны. Результат пока не известен.

- Мне пообещали, что врач приедет 12 октября. В регистратуре посоветовали продолжать лечиться. Чем лечится, что принимать? Узнала у одной знакомой, подруги, они медработники. Пью уже третьи антибиотики, ставлю уколы. А температура у меня сохраняется — 37-37,1. Думала, что, может, градусник какой-то не такой, заставила мужа измерить температуру. У него температура нормальная. Звонила в регистратуру и спрашивала, что может мне КТ сделать, это же невидимая зараза. Откуда мы знаем, что будет дальше с нами. До сих пор сухой кашель, несмотря на лечение. Все как-то плачевно. Звонила я по горячей линии по коронавирусу, мне дали телефон департамента. Туда я так и не смогла дозвониться — звонки сбрасываются. Звонила в бердскую ЦГБ, ни к кому не смогла попасть. Получается: спасайте себя сами, кто как может. Я опасаюсь еще и того, во что это все может вылиться. Вот переживаю. Никому мы не нужны. Хотя бы позвонили и сказали, как лечиться. Хорошо еще, что мне лекарства продали без рецепта. А если бы не продали? Хотя по телевизору все говорят: не занимайтесь самолечением. Человек выкарабкался, болел, поделился своим опытом. Сказала, мол, не слушай никого, бери вот это и лечись. Получается: сам выжил, помоги другому. Слава Богу, я дожила до понедельника — завтра будет. Состояние у меня более или менее. Но может же быть и ухудшение.

Сегодня, 12 октября, у Надежды Анатольевны должны взять мазок на коронавирус. Приедет врач. Бердчанка надеется, что это будет так.

Надежда Анатольевна советует бердчанам давить коронавирус на самом корню. Есть симптомы, которые расскажут об этом.

- Была слабость. Потливость такая, что вода со лба бежит. Организм весь ломит. Берешь руку, а она вся мокрая. Кто коронавирусный, их сразу видно. У меня когда это началось, я подумала, что на ОРВИ это не похоже, поеду-ка я сделаю анализ. Всем соседям сказала: не подходите, не приходите. Мы и с детьми не общаемся. Сами себя изолировали и сидим дома. Кроме того, что сидите дома и никуда не ходите, пейте антивирусные, больше никаких рекомендаций от врача не получили. Хорошо, что хоть хожу, двигаюсь, дай Бог, и хоть дышу еще. Кто мы такие? Муравейник и муравьи.