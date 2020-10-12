Появятся ли ограничения из-за COVID-19 в октябре 2020, ответил Травников

За минувшие сутки зарегистрировано 115 случая COVID-19, общее число заболевших - 14 тыс. 205, выздоровели 12 тыс. 508 человек. Проведено почти 580 тыс. тестов.

Новосибирское правительство отказалось от дополнительных ограничений по COVID-19

Власти Новосибирской области пока не вводят в регионе дополнительные ограничительные меры на фоне роста заболеваемости новой коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в понедельник.

"Ситуация осложняется, она становится более напряженной, но, тем не менее, система здравоохранения справляется с ситуацией. Исходя из этого, на этой неделе какие-то дополнительные ограничительные мероприятия не вводим, но, тем не менее, нужно усилить и административную работу, контрольную работу по соблюдению необходимых мер санитарно-эпидемиологических нужно усилить", - сказал губернатор.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил, что в настоящее время в регионе отмечается рост числе больных коронавирусом с тяжелым течением болезни.

"Состояние в этот раз намного тяжелее у пациентов, которые поступают", - сказал он, добавив, что госпитализируются прежде всего больные, требующие кислородной поддержки.

По его словам, в регионе продолжается перепрофилирование клиник под распределительные центры и COVID-19.

"У нас сегодня основной объем выявленных случаев коронавирусной инфекции приходится на Новосибирск, поэтому активно перепрофилируем клиники именно в Новосибирске. На сегодняшний день больница N11 работает как распределительный центр, больница N3 работает как распределительный центр и третий корпус горбольницы работает как распределительный центр", - сказал министр регионального правительства.

Хальзов сообщил, что за минувшие сутки зарегистрировано 115 случая COVID-19, общее число заболевших - 14 тыс. 205, выздоровели 12 тыс. 508 человек. Проведено почти 580 тыс. тестов.

Источник: nso.ru