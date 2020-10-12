Лунный календарь посадок на октябрь 2020 года: Когда высевать лук и озимый чеснок осенью

Продолжаем высевать луковичные растения, высаживаем лук и чеснок. В конце месяца можно посеять морковь под зиму.

В октябре холодает, но работы в саду и огороде продолжаются по-прежнему

В октябре холодает, но работы в саду и огороде продолжаются по-прежнему. Рассказываем, что нужно делать в саду с учетом лунного календаря садовода и огородника 2020 года.

Рачительные хозяева готовятся к будущему урожаю с осени.

Собираем поздний урожай яблок и груш, последние ягоды ремонтантной клубники и малины. Подготавливаем деревья к зимовке, очищаем скелетные ветви от болезней, кто желает – можно побелить стволы. Нужно тщательно пролить под зиму все кустарники и деревья, особенно, если осень стоит сухая. А также высадить новые плодовые деревья и кустарники.

Продолжаем высевать луковичные растения, высаживаем лук и чеснок. В конце месяца можно посеять морковь под зиму.

Народные приметы о погоде и поведении птиц и зверей в октябре

Теплый октябрь – к морозной зиме.

С какого числа в октябре пойдет снег, с того же числа в апреле откроется весна.

С какого числа начнутся с мороза, с такого числа в апреле начнет теплеть.

Первый снег в октябре выпадает за 40 дней до настоящей зимы.

Если в октябре луна часто в кругах (ореолах), то следующее лето будет сухое.

Главные приметы октября

5 октября. Если к этому дню листья не опали, снег выпадет поздно.

11 октября. Если в этот день тепло и сухо, то оставшаяся осень тоже будет теплой и сухой.

14 октября. Покров. Если выпал снег, зима будет снежной и морозной. Если тепло и ясно, то зима будет теплой.

20 октября. Если ясно, то зима еще долго не наступит.

Источник: kp.ru