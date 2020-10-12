Лунный календарь посадок на октябрь 2020 года: Когда высевать лук и озимый чеснок осенью

В октябре холодает, но работы в саду и огороде продолжаются по-прежнему. Рассказываем, что нужно делать в саду с учетом лунного календаря садовода и огородника 2020 года.
Рачительные хозяева готовятся к будущему урожаю с осени.
Собираем поздний урожай яблок и груш, последние ягоды ремонтантной клубники и малины. Подготавливаем деревья к зимовке, очищаем скелетные ветви от болезней, кто желает – можно побелить стволы. Нужно тщательно пролить под зиму все кустарники и деревья, особенно, если осень стоит сухая. А также высадить новые плодовые деревья и кустарники.
Продолжаем высевать луковичные растения, высаживаем лук и чеснок. В конце месяца можно посеять морковь под зиму.
Народные приметы о погоде и поведении птиц и зверей в октябре
Теплый октябрь – к морозной зиме.
С какого числа в октябре пойдет снег, с того же числа в апреле откроется весна.
С какого числа начнутся с мороза, с такого числа в апреле начнет теплеть.
Первый снег в октябре выпадает за 40 дней до настоящей зимы.
Если в октябре луна часто в кругах (ореолах), то следующее лето будет сухое.
Главные приметы октября
5 октября. Если к этому дню листья не опали, снег выпадет поздно.
11 октября. Если в этот день тепло и сухо, то оставшаяся осень тоже будет теплой и сухой.
14 октября. Покров. Если выпал снег, зима будет снежной и морозной. Если тепло и ясно, то зима будет теплой.
20 октября. Если ясно, то зима еще долго не наступит.
Источник: kp.ru