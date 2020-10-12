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Потаксовал: Увезли на "скорой" сбитых ВАЗ-2112 на кольце по ул. Горького двух пешеходов в Бердске

14:05 12.10.2020 Фото: Арсения
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Двое молодых людей переходили дорогу по «зебре» справа налево от автомобиля.

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ДТП произошло вечером, 11 октября

- Видимо кого-то сбили в районе пешеходного перехода у дома по ул. Горького, 1 в Бердске вечером 11 октября, - написал сообщение и прислал фото в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" читатель Арсений.

Информацию "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили в ГИБДД по Новосибирской области сегодня, 12 октября. Как выяснилось, автомобиль ВАЗ-2112 двигался со стороны ул. Ленина в сторону железнодорожного вокзала. Двое молодых людей переходили дорогу по «зебре» справа налево от автомобиля.

Водитель работал в Бердске в качестве такси. Обоих пострадавших в ДТП с места происшествия увезла скорая помощь.

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Водитель 12-шки приехал в Бердск ради работы
авария ДТП пешеходы таксист
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