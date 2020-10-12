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Ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки приписали Советскому Союзу

15:15 12.10.2020 Фото: pixabay.com
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Японцы верят, что их разбомбил Советский Союз, а не американцы.

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Запад приписал ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки Советскому Союзу

История Второй мировой войны активно переписывается Западом и делает СССР участником ядерной бомбардировки Японии. Такое мнение доктора исторических наук, профессора Станислава Давыдова передает "ПолитНавигатор".

Давыдов выступил на пресс-конференции в Москве, где заявил об изменении истории, которое осуществляет Запад. По словам историка, сейчас Россия сталкивается с откровенными фальсификациями. Например, японцы верят, что их разбомбил Советский Союз, а не американцы.

"А американцы говорят, что никакого вклада СССР в победу не было", — утверждает профессор.

Доктор наук напомнил, как в отличие от западной стороны СССР за 11 дней решил вопрос с Японией.

 Хиросима пропаганда сша фейк ядерный взрыв Станислав Давыдов
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От редакции

Правда?

Аноним, 12 октября 2020 15:44
Боюсь, что и у нас молодёжь скоро так будет считать...
Аноним, 12 октября 2020 16:10
ничего она считать не будет, она просто ничего не будет об этом знать.
1, 12 октября 2020 15:54
НВР:
Что значит "японцы верят"? Какое количество в процентах? Или два его знакомых японца верят, или все поголовно?

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