Японцы верят, что их разбомбил Советский Союз, а не американцы.

Запад приписал ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки Советскому Союзу

История Второй мировой войны активно переписывается Западом и делает СССР участником ядерной бомбардировки Японии. Такое мнение доктора исторических наук, профессора Станислава Давыдова передает "ПолитНавигатор".

Давыдов выступил на пресс-конференции в Москве, где заявил об изменении истории, которое осуществляет Запад. По словам историка, сейчас Россия сталкивается с откровенными фальсификациями. Например, японцы верят, что их разбомбил Советский Союз, а не американцы.

"А американцы говорят, что никакого вклада СССР в победу не было", — утверждает профессор.

Доктор наук напомнил, как в отличие от западной стороны СССР за 11 дней решил вопрос с Японией.