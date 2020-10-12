Ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки приписали Советскому Союзу

История Второй мировой войны активно переписывается Западом и делает СССР участником ядерной бомбардировки Японии. Такое мнение доктора исторических наук, профессора Станислава Давыдова передает "ПолитНавигатор".
Давыдов выступил на пресс-конференции в Москве, где заявил об изменении истории, которое осуществляет Запад. По словам историка, сейчас Россия сталкивается с откровенными фальсификациями. Например, японцы верят, что их разбомбил Советский Союз, а не американцы.
"А американцы говорят, что никакого вклада СССР в победу не было", — утверждает профессор.
Доктор наук напомнил, как в отличие от западной стороны СССР за 11 дней решил вопрос с Японией.
Что значит "японцы верят"? Какое количество в процентах? Или два его знакомых японца верят, или все поголовно?