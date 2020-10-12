Когда День повара в 2020 году? Традиции и история вкусного праздника

По французским традициям, на колпаке повара обязательно должно быть сто складок, по числу способов приготовления яиц. При этом не уточняется, обязан ли кулинар знать все эти способы.

День повара в 2020 году и какие традиции у этого торжества существуют

Если вы хоть когда-нибудь в своей жизни готовили нечто большее, чем доширак под изысканным соусом "майонез", то можете с чистой совестью считать, что 20 октября и ваш праздник тоже. Потому что в этот день отмечается Международный день повара, и это ли не повод уйти в гастрономический отрыв и устроить пир на весь мир - ну или хотя бы в кои-то веки собственноручно состряпать на ужин какое-нибудь дефлопе. Кто придумал этот замечательный праздник и как его отмечают повелители гриля и волшебники духовки - в нашем материале.

Когда появился День повара

День повара - праздник довольно молодой, его дата была установлена в 2004 году по инициативе Всемирной Ассоциации Сообществ Шеф-поваров. В эту организацию входят примерно восемь миллионов человек со всех концов света, а потому их мнения было достаточно для утверждения хоть какого праздника, тем более такого вкусного.



Отмечают День повара примерно в 70 странах. Проводятся различные кулинарные конкурсы, мастер-классы и акции, участие в которых принимают повара крупнейших ресторанов и кафе, представители туротрасли. Оценки кулинарам ставят не только за вкус их яств, но и за скорость приготовления, новаторский подход к привычным сочетаниям продуктов, а также за внешний вид блюда при подаче.

На таких гастропраздниках часто проводят дегустации, и вот там-то побывать стоит обязательно. Когда ещё вам доведётся отведать сразу хоть десяток блюд на уровне мишленовских ресторанов практически бесплатно.

Кроме Ассоциации шеф-поваров существует также неофициальный клуб лучших поваров мира G9. Он был организован в 2011 году, и входят в эту элиту всего девять человек.

Пять кулинарных фактов из пяти стран мира

Франция. По французским традициям, на колпаке повара обязательно должно быть сто складок, по числу способов приготовления яиц. При этом не уточняется, обязан ли кулинар знать все эти способы.

Кстати, впервые белый колпак как обязательное требование к одежде поваров появился в XVIII веке в Англии. Носить его повелел английский король Георг II.

Россия. Первая книга рецептов в нашей стране вышла в 1779 году, составил ее писатель (автор сказок, между прочим) и публицист Сергей Друковцев. Называлось руководство "Краткие поваренные записки" и содержало 44 страницы.

Япония. Конечно же, в Стране восходящего солнца едят не только суши и роллы. Есть в Японии даже особая национальная пицца. Называется она окономияки и считается довольно популярным блюдом. "Пицца для самураев" представляет собой жареную лепешку, покрытую сверху специальным соусом и начинкой, как правило, это очень мелко порубленный сушеный тунец.

А ещё в некоторых регионах Японии любимой закуской считаются кленовые листья во фритюре. Перед приготовлением их "маринуют" в бочках с солью около года! При этом тесто, в котором обжаривают листья - сладкое, поэтому вкус получается очень необычным.

Германия. Кто не слышал про отличное немецкое пиво, которым славится Бавария. А вот вам статистика: за время проведения знаменитого пивного фестиваля Октоберфест посетители выпивают 6 млн. литров пенного напитка, съедают 1,5 млн сосисок, 500 тысяч жареных кур, 65 тысяч свиных рулек и 84 быка.

Британия. Именно здесь живут два самых известных повара в мире, имена которых известны даже людям, от кулинарии далёким. Это Джейми Оливер и Гордон Рамзи. Оба ведут многочисленные кулинарные шоу, так что их ко всему прочем можно назвать ещё и популяризаторами вкусной и здоровой пищи.

Почему лучшими поварами считаются мужчины

Существует расхожее утверждение, что лучшие повара - это представители сильного пола. Такая дискриминация даже отразилась на языковом уровне. Так, французское слово «повар», le cuisinier, имеет женский вариант: la cuisiniere, а вот «шеф-повар» - le chef - существует только в мужском роде. Японцы туда же: у них профессиональный мастер суши называется «такуми суси», что означает: «человек мужского пола, посвятивший свою жизнь и талант кулинарии и японской национальной кухне». Кроме того, в Японии считалось, что у женщин температура тела при приготовлении пищи повышается (миф, конечно, но довольно живучий), и это может негативно сказаться на качестве суши, для которых температурный режим всех ингредиентов очень важен. Вспомните, много ли вы видели дам за приготовлением роллов в японских ресторанах? Вот-вот.

Масло в огонь предубеждений подливают и разные гуру кулинарии. Например, один из самых знаменитых поваров XX века Поль Бокюз как-то отметил в одном интервью, что «шеф-повар, называющий блюдо в честь женщины - джентельмен и дипломат. Шеф, который приглашает эту женщину на свою кухню в качестве коллеги - просто дурак».

В общем, да, мы живём в мире стереотипов.

Источник: kp.ru