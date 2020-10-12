Подробный гороскоп от астролога Павла Глобы на неделю с 12 по 18 октября 2020 года для каждого знака

Следуйте рекомендациям астролога, чтобы не попасть в трудную ситуацию

Павел Глоба в очередной раз рассказал о том, как звезды и планеты будут влиять на нас в течении недели. Следуйте рекомендациям астролога, чтобы не попасть в трудную ситуацию, не нажить себе новых врагов и не потерять успех.

Середина октября обещает быть довольно необычной и интересной. Нужно лишь помнить о том, что говорит Павел Глоба. Для многих из нас этот период может быть судьбоносным. Астролог предрекает разрешения множества сложных ситуаций.

Овен

Есть множество необычных способов впустую потерять энергию и разрушить биополе. Астролог отмечает, что можно лишиться сил, если проявлять слишком много инициативы. Сейчас не время для лишнего энтузиазма. Лучше немного повременить с рисками и авантюризмом. Стоит остерегаться проблем 15 числа — в самый неблагоприятный день недели.

Многочисленные мелкие неурядицы могут сильно расстроить Овнов и заставить их сомневаться в себе. Чтобы этого не происходило, нужно немного побаловать себя покупками. Стабилизировать ситуацию поможет общение с близкими людьми. Вполне возможно, что родственники и друзья начнут провоцировать Овнов на негативные эмоции. Главная задача сейчас — обойти стороной конфликты.

Телец

13, 14 и 15 число — самые благоприятные дни недели. В это время Тельцам будет очень везти. Астролог настоятельно советует проявлять больше самостоятельности и стремиться к уединению. В такой обстановке легче будет думать, принимать решения. Окружающие люди могут мешать настраиваться на рабочий лад, пускать мысли в неправильном направлении. Следование двенадцати законам Вселенной не позволит людям управлять Тельцами.

В работе и бизнесе лучше пока повременить с новыми делами. Особенно это будет опасным в понедельник — самый неблагоприятный день недели. Павел Глоба советует сфокусироваться на решении насущных проблем, а также заняться исправлением ранее допущенных ошибок.

Близнецы

У каждого Знака Зодиака есть свои жизненные принципы. Близнецам на этой неделе предстоит неотступно следовать своим принципам. Если этого не делать, может начаться хаос. Риски и авантюры могут стать причиной больших проблем и неудач. Также очень важно вовремя отдыхать. Переутомления могут привести к проблемам с самочувствием, особенно 13 числа — в самый неблагоприятный день.

Самыми благоприятными днями станут 12, 16 и 17 октября. В эти дни астролог советует полностью посвятить себя любви и романтике. Можно флиртовать, ходить на свидания, развлекаться со второй половинкой, родственниками и друзьями. Нужно бороться с унынием, так как оно будет выбивать Близнецов из колеи и лишать удачи.

Рак

Раков на этой неделе удача будет посещать, но непредсказуемо. Чтобы она чаще была рядом, стоит следовать десяти правилам успешного человека. Эти простые правила помогут как минимум сохранить успех в работе и бизнесе. На этой неделе Звезды могут сделать так, что на работу времени совсем не останется. Вместо этого придется разбираться с бытовыми проблемами.

Астролог не советует Ракам посещать многолюдные и шумные места, особенно 16 числа, когда звезды и планеты войдут в диссонанс. Конец рабочей недели и субботы лучше посвятить общению с родственниками и второй половинкой. 13, 14 и 18 число — дни силы для Раков, поэтому их стоит посвятить романтике, спокойному отдыху.

Лев

Львам звезды помогут в поисках второй половинки, в общении с людьми. Большой успех ждет всех, кто вынужден много общаться по работе — с клиентами, коллегами. Очень важно научиться защищаться от энергетических вампиров, ведь в веренице людей могут быть неприятные личности, действия которых могут быть очень опасными.

В целом неделя идеально подходит и для поездок — как делового, так и личного характера. Лучше всего совершать их в период с четверга по субботу. Постоянная активность может заставить Львов чувствовать себя выжатыми как лимон. Восстановить энергию можно будет в воскресенье. В этот неблагоприятный день лучше не заниматься делами.

Дева

Девам стоит сфокусироваться на поисках предназначения в жизни. Также астролог советует Девам заниматься домашними делами, особенно если их успело накопиться приличное количество. Конец недели прекрасно подойдет для шопинга и развлечений.

В начале недели лучше не тратить много денег и не отлынивать от работы, особенно 13 числа. Начиная с 14 октября звезды будут постепенно увеличивать позитивное воздействие. На выходных будет волшебное время для любви и романтики. Одиноким девам удастся найти вторую половинку, а тем, кто уже находится в отношениях, звезды подарят возможность перевести их на новый уровень.

Весы

В понедельник и воскресенье энергия звезд для Весов будет наиболее созидательной. В эти дни и в целом в начале и в конце недели нужно быть готовыми к решению проблем, к повышенной активности. Это будет лучшим решением для тех, кому хочется изменить свою жизнь. Огромный успех ждет людей этого Знака в амурной сфере. Это касается и тех, кто одинок, и тех, кто уже нашел любовь.

Конец рабочей недели может быть опасным. В пятницу звезды и планеты станут деструктивными. Начиная со среды лучше пользоваться простыми способами привлечения удачи. Павел Глоба советует быть готовыми к любому исходу. Нужно проявлять активность и стремиться к поиску компромиссов.

Скорпион

Это не лучшее время для финансовой активности. Лучше не рисковать и не покупать ничего дорогого. Нужно быть осторожнее в работе и не лезть на рожон, особенно 12 числа — когда звезды будут находиться в очень неблагоприятном положении. С другой стороны, в середине недели энергия ночных светил будет очень благоприятной для проведения ритуалов на богатство.

В любовных делах тоже лучше приостановить активность. Всем, кто пока одинок, лучше сфокусироваться на здоровье и повышении настроения. На этой неделе можно смело брать отпуск и отдыхать в домашней обстановке, решая какие-то домашние проблемы. Большое внимание стоит уделить себе и семье. Не нужно торопить события.

Стрелец

Каждому Знаку Зодиака свойственно совершать типичные им жизненные ошибки, но нужно помнить о том, что у каждой из них есть свои пути разрешения. Самое главное — оставаться собой и не позволять проблемным ситуациям оставаться без внимания. Нужно действовать, особенно в благоприятные дни — понедельник, пятницу и субботу.

В любви астролог настоятельно советует избегать рутины и скуки. Всем, кто еще пока находится в поисках, стоит поражать противоположный пол необычными поступками, весельем и оптимизмом. Излучая позитивную энергию, можно будет стать магнитом для любви. Что касается работы и бизнеса, то в этой сфере настало время для принятия важных решений, творческого прорыва.

Козерог

Козерогов ожидает динамичная и непростая неделя. Павел Глоба рекомендует проще относиться к неурядицам, не расходуя нервы на пустяки. В веренице дел и забот можно будет разглядеть новые возможности. Вполне возможно, что людей этого Знака посетят интересные идеи и мысли. Это будет очень важное время для всех, кто занят в творческой сфере.

17 число — самый неблагоприятный день недели. В это время у Козерогов может возникнуть ощущение того, что они зашли в тупик и не знают, что делать дальше. Это временная слабость, которую нужно просто принять и пережить. Уже на следующий день всё вернется на круги своя, потому что воскресенье станет одним из самых позитивных дней недели.

Водолей

Водолеям в самом начале недели предстоят встречи и общение с неприятными людьми. Очень важно будет как можно быстрее восстановить силы и энергию после этого, чтобы не терять продуктивность и удачу. Середина и в особенности конец недели идеально подойдут для любовных приключений, романтики и флирта. Четверг, пятница и суббота также станут временем, когда нужно посвящать время семье.

Свидания и активные знакомства помогут скрасить серые будни всем, кто пока не в отношениях. В целом на этой неделе за Водолеями почти всегда будет следовать удача. Можно начинать новые дела, заниматься поисками новых увлечений, продвижением новых идей на работе и в бизнесе.

Рыбы

Одиноким Рыбам стоит направить свою энергию на поиски любви. Обратить внимание лучше на представителей самых верных Знаков Зодиака. Это могут быть не самые яркие личности, но зато с ними рядом будет спокойно. Всем, кто уже находится в отношениях, лучше избегать ссор и конфликтов, особенно в середине рабочей недели, когда все на нервах и все по горло в делах.

Астролог советует не вступать в выяснение отношений и конфликтные ситуации. Это будет очень важное время, в которое можно серьезно преуспеть в делах, но для этого придется проявлять дружелюбие и гибкость в общении. Павел Глоба отмечает высокую вероятность срыва планов, появления неожиданных проблем.

В период с 12 по 18 число очень важной станет интуиция. Полезные упражнения помогут развить шестое чувство и быстрее находить решения самых непростых задач. Не стоит опираться на советы окружающих.

Источник: dailyhoro.ru