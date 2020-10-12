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Обжору №1 по знаку Зодиака назвал астролог Влад Росс

23:47 12.10.2020 Фото: pixabay.com
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По словам собеседника, представители этого знака – самые большие любители вкусно и много поесть.

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Представители земного знака Зодиака не знают меры в еде

Астролог Влад Росс сказал, что среди знаков Зодиака чревоугодниками можно смело назвать Тельцов, они обжоры №1.

Тельцы, как правило, не знают меры в еде, поделился эксперт, сообщает Главред.

По словам собеседника, представители этого знака – самые большие любители вкусно и много поесть.

Росс добавил, что Тельцы также являются самыми большими гурманами.

"…У представителей этого знака Зодиака просто непомерный аппетит. Желудком управляет Луна, и именно она – в экзальтации в Тельце, поэтому Телец расположился на первом месте по обжорству…", – отметил астролог.

Астролог предупреждал, что в первой половине месяца в жизни Тельцов могут проявиться тайные враги, возможны проблемы с оформление бумаг.

астролог астрология гороскоп знаки зодиака обжора телец Влад Росс
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