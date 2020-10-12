Психическим состоянием Трампа обеспокоены в США

Президент США Дональд Трамп

Президента США на время лечения нежелательно допускать к ядерной кнопке, считают эксперты.

Препараты, которые дают заразившемуся коронавирусом президенту США Дональду Трампу, способны отразиться на его психическом состоянии и существенно повысить риск принятия им неадекватного решения о применении ядерного оружия.

Мнение экспертов, которые обратили внимание на то, что склонность Трампа к непредсказуемым поступкам и заявлениям усугубилась после заражения. Представитель команды врачей главы государства Брайан Гарибальди сообщал, что, помимо курса лечения противовирусным препаратом "Ремдесивир", американский лидер принимал дексаметазон - стероид, который может вызывать у человека чувство эйфории, внезапные приливы энергии и даже ощущение неуязвимости. Их признаки газета усмотрела в том, что президент, несмотря на свое состояние, активно пользовался Twitter и давал по два-три интервью в сутки.

Издание акцентирует внимание на том, что в отчетах лечащего врача президента Шона Конли не было подробной информации о нюансах состояния Трампа и обо всех препаратах, которые ему давали. "История попыток напустить тумана в отношении состояния президентов стара как мир", - приводит издание мнение профессора Массачусетского технологического института Випина Наранга.

"Проблема заключается в том, что декс [дексаметазон] способен превратить человека в параноика или одержимого. Мы не знаем, сколько этого препарата ему дали. Если он посреди ночи отдаст приказ, а его никто не остановит, все будет зависеть от готовности его военного помощника не передать приказ по назначению и от готовности конкретного дежурного в центре военного командования не принять приказ к исполнению", - подытожил эксперт.

Его мнение разделил Ханс Кристенсен, директор проекта информированности о ядерных вооружениях в частном объединении - Федерации американских ученых в Вашингтоне. "Ядерной кнопки не должен касаться палец президента, принимающего лекарства", - отметил Кристенсен.

Правительство не комментирует

Газета обратилась с запросом в федеральное правительство США. Его представители отказались говорить, приняты ли особые меры предосторожности на случай описанного выше сценария.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) в пятницу представила законопроект о формировании специальной комиссии для оценки способности президента осуществлять руководство страной. Эта комиссия будет нести ответственность за соблюдение 25-й поправки к Конституции США. Согласно поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности главы Белого дома.

Таким образом, отмечается в законопроекте контролирующих Палату представителей демократов, постоянная комиссия может отстранить главу государства "в случае его недееспособности". В случае утверждения законопроекта конгрессменами инициатива попадет в Сенат, который находится под контролем республиканцев. Согласно публикации, глава государства может быть временно недееспособен, находясь под наркозом во время хирургической операции. Такое случалось с Рональдом Рейганом в 1985 году и с Джорджем Бушем-младшим в 2002 и 2007 годах, напоминает газета.

О ядерной доктрине США



2 февраля 2018 года администрация Трампа представила новую ядерную доктрину, в которой говорится, что США рассматривают ядерные силы как "основное средство сдерживания агрессии и сохранения мира" и не намерены отказываться от ядерного оружия. Согласно документу, Вашингтон "рассмотрит возможность применения ядерного оружия только при чрезвычайных обстоятельствах, чтобы защитить жизненно важные интересы США, союзников и партнеров". При этом уточняется, что "чрезвычайные обстоятельства могут включать существенные неядерные стратегические нападения", то есть Вашингтон впервые заявил о возможности ответа ядерным ударом на атаку неядерными вооружениями.

Источник: ТАСС