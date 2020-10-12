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Еще две больницы начнут принимать пациентов с COVID-19 в Новосибирской области

15:31 12.10.2020 Фото: pixabay.com
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Число заболевших быстро растёт, в регионе открываются новые инфекционные госпитали.

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С 13 октября Новосибирская районная больница № 1 в Кольцово также будет принимать коронавирусных больных

Число заболевших COVID-19 неуклонно растёт в Новосибирской области; в регионе открываются новые инфекционные госпитали.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов доложил о том, что в связи с ростом числа пациентов с выявленным заболеванием COVID-19 сегодня идёт перепрофилирование медицинских учреждений под ковидные госпитали и распределительные центры, ситуация находится под контролем. Сегодня как распределительные центры работают больницы №№3, 11, 25 и третий корпус Горбольницы – таким образом, на правом и левом берегу работают по два распределительных центра.

С 13 октября Новосибирская районная больница № 1 в Кольцово также будет принимать коронавирусных больных.

По данным министра, в кардиодиспансере принимают пациентов со средней тяжестью заболевания, а также с профильными диагнозами. В больнице № 12 лежат инфицированные со средней тяжестью заболевания.

Источник: nso.ru

COVID-19 коронавирус пандемия
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От редакции

Скоро все больницы станут ковидными?

Аноним, 12 октября 2020 15:38
Зато губернатор сегодня заявил, что в регионе все под контролем! Не знаю под чьим, но не его точно. Количество заболевших растёт, а он никаких мер не принимает и никаких ограничен не вводит.

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