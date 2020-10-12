Какие новые выплаты на детей одобрили в России

Правительство РФ одобрило ежемесячные выплаты на детей

Правительство России одобрило ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет в 2020 году. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

«Принять проект распоряжения правительства России по данному вопросу», — говорится в документе. Минтруд РФ получит дополнительные деньги из резервного фонда правительства на субсидии для российских регионов.

Ранее, как напоминает RNS, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит на выплаты семьям с детьми около 10 млрд рублей. 1 млрд пойдет на выплаты семьям, в которых родился третий или последующие дети, а остальные деньги — на пособия на детей от трех до семи лет.

Источник: ura.news