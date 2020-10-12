Мы покупаем сами градусники и таблетки, а отпускные и зарплату задерживают, заявила новая медсестра ЦГБ Бердска. В больнице "внутренний раскол"

Если вас что-то не устраивает - вы можете идти, увольняться, мы пригласим других специалистов - так говорит начальство всем возмущенным, - отмечает медсестра. Ей задерживают отпускные уже 7 дней.

Работники ЦГБ Бердска жалуются по очереди на задержку зарплаты и отпускных

Сначала задерживали зарплату, а теперь и отпускные. С очередной жалобой в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратилась сотрудник ЦГБ Бердска. На этот раз Елена (имя вновь изменено по просьбе обратившейся - прим. авт.) не может получить отпускные деньги с 5 октября. Она подтвердила многие слова медсестры, которая накануне рассказывала о том, что в отделении разруха, лекарств нет, а зарплату срезают - как экономят на медиках в пандемию в Бердске. Минздрав заявил в ответ на жалобу медсестры, что лекарств тысячи флаконов, а зарплата от 40 до 77 тысяч руб. в БЦГБ. Елена отмечает, что ЦГБ "разваливается изнутри" из-за раскола между руководством и подчиненными.

"Страшная" экономия

- Я ушла в отпуск 5 октября. Но мне сказали, что в больнице нет денег. Я старалась связаться с главным бухгалтером, но мне это просто не удается, - рассказала Елена 12 октября.

Также она отметила, что в отпуск она ушла не одна - таких несколько человек, и все не могут получить деньги. Также Елена подтвердила, что ей тоже дали подписать бумагу о снижении зарплаты на 5 баллов. Напомним, предыдущая медсестра Ольга рассказывала, что им дали подписать документ о сокращении зарплаты на 5 баллов добровольно-принудительно.

- Также могу сказать, что в поликлинике в последнее время сняли все надбавки и снизили зарплату. Ее стали выплачивать частями, - говорит медсестра.

К тому же Елена, как и Ольга говорит, что некоторые медикаменты им приходится покупать самим. Например, они сами покупали градусники, таблетки и контейнеры для хранения стерильного инструмента. Ольга рассказывала, что медики сами покупают физраствор и бинты. Но минздрав разуверил в обратном.

ЦГБ "разваливается изнутри"

Также Елену возмущает отношение к сотрудникам. Она говорит, что требования к медикам повысились, но на все возмущения и "открывают двери".

- Если вас что-то не устраивает - вы можете идти, увольняться, мы пригласим других специалистов - так говорит начальство всем возмущенным, - отмечает медсестра.

Поэтому все специалисты обращаются в редакцию, но анонимно. Не хотят оставаться без работы.

Отметим также, что 8 октября правительство выделило 6,5 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, за особые условия труда и дополнительную нагрузку, следует из распоряжения кабмина.

Накануне первая обратившаяся медсестра Ольга рассказывала, что эти надбавки обычных медиков не касаются. Только тех, кто работает в госпиталях. Хотя по факту зараженных среди пациентов обычных медработников больше половины.

Ответ руководства

Главному врачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской "Курьер. Среда. Бердск" передал информация об обращении медсестры. Но пока не удалось получить ответа. Как только он будет получен, мы опубликуем его. Напомним, в прошлый раз Алла Николаевна отмечала, что готова лично обсудить все вопросы с обратившейся медсестрой.

Также в минздрав отправлен запрос с вопросами:

- Почему такая жесткая экономия в больницах Бердска?

- Больницы в пандемию стали меньше финансировать или для чего такая экономия?

- В бюджете минздрава Новосибирской области не хватает средств на финансирование ЦГБ Бердска? почему?

- Почему сократилась сумма перечисления зарплат у медиков в Бердске?



- Почему зарплату медикам стали дробить по сумме перечислений?- Что за документ о сокращении зарплат на 5 баллов дали подписать медикам?- Действительно ли им сокращают зарплату? На какую сумму? Почему?Как только мы получим ответ, опубликуем продолжение.