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Онлайн некролог: Кто умер с 18.09 по 09.10.2020 в Бердске

15:09 12.10.2020
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Смерть приходит всегда неожиданно. К потере близкого человека невозможно подготовиться, и для родственников умершего наступают очень сложные дни. Зачастую люди просто теряются в этой ситуации и не знают, что же нужно делать.

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Фото с www.freeimages.com

Гончаров Н.А. 22.05.62-18.09.20
Яковенко Е.Е. 07.03.29-24.09.20
Теселкина Т.Г. 11.05.39-24.09.20

Лукина В.С. 22.04.46-01.10.20
Лаптева Д.Д. 17.04.31-02.10.20
Новоселова И.Т. 01.02.30-02.10.20
Кузнецов А.С. 05.12.75-02.10.20
Огиренко А.С. 28.09.36-3.10.20
Шевцов Е.В. 16.10.89-03.10.20
Лаврентьева Г.Г. 12.12.33-03.10.20
Останина Т.Ф. 29.07.46-03.10.20
Болотина З.К. 26.09.40-03.10.20
Костюкова В.А. 08.03.60-04.10.20
Шувалова Г.В. 04.12.37-04.10.20
Сарычева Т.А. 26.03.47-04.10.20
Горшков В.В. 24.04.38-05.10.20
Севостьянов С.П. 21.04.62-05.10.20
Соколов А.В. 14.10.85-05.10.20
Кочнева Т.В. 22.04.38-05.10.20
Казаков В.В. 07.01.48-05.10.20
Лезин И.Я. 18.07.44-.06.10.20
Хомяков Е.И. 29.06.65-06.10.20
Мелкозеров В.Г. 15.07.42-06.10.20
Вдовина Л.И. 10.11.39-07.10.20
Лобач М.А. 17.04.20-07.10.20
Елистратов А.И. 11.08.55-07.10.20
Трегубов Е.Г. 11.08.55-07.10.20
Лебедев И.К. 08.02.58-08.10.20
Русинова Н.Ф. 25.07.31-09.10.20
Стаканов М.А. 31.10.82

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Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше

Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.

Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.

Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.

И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.

Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.

Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.

Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.

Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.

Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69

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